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Nevşehirli öğrenci, Caribou Matematik Yarışması'nda şampiyon oldu - Son Dakika

Nevşehirli öğrenci, Caribou Matematik Yarışması'nda şampiyon oldu

21.02.2022 15:29
Nevşehirli öğrenci, Caribou Matematik Yarışması'nda şampiyon oldu

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Fahri Kutay Uluçay, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda kategorisinde dünya şampiyonu oldu.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Fahri Kutay Uluçay, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda kategorisinde dünya şampiyonu oldu.

Şehit Şenol Coşkun İlkokulu üçüncü sınıf öğrencisi Uluçay, kendi sınıf kategorisinde çeşitli ülkelerden 8 bin 855 öğrencinin katıldığı çevrim içi düzenlenen Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda yöneltilen 12 sorunun tamamını doğru cevaplayarak birincilik elde etti.

Fahri Kutay Uluçay, gazetecilere yaptığı açıklamada, matematik problemleri çözmenin kendisini mutlu ettiğini, ödevlerden kalan vakitlerde test kitapçıklarıyla ilgilendiğini söyledi.

Yarışmaya katılırken heyecan yaşadığını aktaran Uluçay, "Bazı arkadaşlarım matematikten hoşlanmıyor ama ben çok seviyorum. Sınavda karşılaştığım soruların tamamını verilen süre içinde yaparak dünya birincisi oldum. Çok mutluyum." dedi.

Uluçay'ın sınıf öğretmeni Hatice Ay Kolukısa ise öğrencisinin gösterdiği başarının kendisini de gururlandırdığını ifade etti.

Uluçay'ın gelecekte farklı başarılara imza atacağına inandığını anlatan Kolukısa, "Yeniliklere açık ve sosyal bir öğrenci. Biz öğretmenler açısından öğrencilerimizin yeteneklerini açığa çıkarabilmenin önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Baba Osman Uluçay da henüz üç yaşına girmeden okuma ve yazma öğrenen Fahri Kutay'ı ilkokula bir yıl erken başlattıklarını, matematik konusundaki becerisinin artması ile ilgili kendisini desteklediklerini belirtti.

Çocuğunun matematiğin yanı sıra kodlama, yabancı dil, yüzme ve piyanoya da ilgi duyduğunu belirten Uluçay, "İngilizce ve Almanca'yı bizim desteğimizin yanı sıra internetten video izleyerek öğrenmeye de başladı. İyi bir Fen Lisesi ardından da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim görerek göz uzmanı olmak istiyor. Kendisine yararlı alışkanlıklar kazandıran ilk öğretmeni Sevilay Danacı'ya da müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.

Nevşehirli öğrenci, Caribou Matematik Yarışması'nda şampiyon oldu
Nevşehirli öğrenci, Caribou Matematik Yarışması'nda şampiyon oldu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehirli öğrenci, Caribou Matematik Yarışması'nda şampiyon oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehirli öğrenci, Caribou Matematik Yarışması'nda şampiyon oldu - Son Dakika
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