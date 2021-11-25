Deney yaparken yaşadığı kazayı kaydettiği görüntüler ilgi çekti - Son Dakika

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde lise öğrencisi Muhammet Döşeyici'nin yaptığı deneyde yaşadığı ilginç kazayı gösteren video, sosyal medyada ilgi gördü.

Pamuk parçasının üzerine döktüğü yanıcı ve patlayıcı maddenin alev almasıyla saçlarının ön kısmı yanan Döşeyici, cep telefonu ile kaydettiği bu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

Döşeyici, AA muhabirine, internette gördüğü bir deneyi bizzat yapmayı amaçladığını, yoğun duman çıkmasını beklediği uygulamanın kazayla neticelendiğini belirtti.

İlk denemesinin ardından pamuğu su dökerek söndürdüğünü anlatan Döşeyici, kameraya kaydettiği ikinci denemesi sırasında ateşin sönmediğini fark etmediğinden döktüğü maddenin alev aldığını söyledi.

Paylaşımının ardından çeşitli yorumlar aldığını aktaran Döşeyici, "Çeşitli videolar izlemiştim, farklı bir şey yapmak için pamuk ve torpil aldım. İlk yaptığımda başarılı olmuştu. Suyu üzerine döktüğümde tam sönmemiş, ikinci kez torpilin içindeki tozu pamuğun üzerine döktüğümde içindeki kıvılcımdan dolayı alev aldı." diye konuştu.