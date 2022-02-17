Nevşehirli sporculardan Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'ndan 10 madalya - Son Dakika
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Nevşehirli sporculardan Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'ndan 10 madalya

Nevşehirli sporculardan Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'ndan 10 madalya

19.03.2022 12:42

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası, 05-16 Şubat 2022 tarihleri arasında Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirildi.

Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde düzenlenenşampiyonaya Türkiye'nin çeşitli illerinden 3 bin 158 sporcu katıldı.

Uluslararası, Balkan, Avrupa ve Dünya Şampiyonaları için milli takım seçmelerinin de yapıldığı Türkiye Şampiyonası'nda, Nevşehir'i Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 14 kız ve 19'u erkek olmak üzere 33 sporcu ile temsil etti.

Şampiyonada Büyük Kızlar kategorisinde 52 kg da Fatma Nur Kökşen Türkiye 2'ncisi,60 kg da Dönay Yıldız Türkiye 3'üncüsü, 65 kg da Mizgin Bilgin Türkiye 3'üncüsü ve 70 kg da Burcu Seyitoğlu Türkiye 3'ncüsü olarak Türk Milli Takımı forması ile Balkan Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Minikler kategorisinde ise Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Berat Ensar Nazlı 23 kg da Ata Hamdi Türk ise 25 kg da Türkiye 3'ncüsü oldu.

Yıldız Kızlar kategorisinde ise; 45 kg da Yaren Ünal Türkiye 3'ncüsü ve 75+ kg Gençler de Yaren Serra Demir Türkiye 3'ncüsü olarak yine Milli Takım forması ile Balkan Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Şampiyonada ayrıca 12 sporcumuz elde ettikleri ilk 8 dereceleri ile Uluslararası Turkısh Open Turnuvasına katılma hakkı elde etti.

Türkiye Şampiyonası'nda düzenlenen'En İyi Antrenör' müsabakalarında da Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Mustafa Çetinkaya da 40 yaş üstünde Türkiye 3'ncüsü olurken kendisi gibi antrenör olan oğlu Muhammet Mustafa Çetinkaya'da 20- 40 yaş arası en başarılı antrenörler arasında Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, elde ettikleri derecelerle milli takımlara seçilen sporcuları ve da Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Mustafa Çetinkaya'yı tebrik etti.

Kaynak: Bültenler
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