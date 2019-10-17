Son Dakika Haberleri: Nevşehirli Ülkücüler asker selamı verdi
Son Dakika Güncel Nevşehirli Ülkücüler asker selamı verdi

Nevşehirli Ülkücüler asker selamı verdi

1 saat önce

Fırat'ın doğusuna yönelik geçtiğimiz hafta başlatılan Barış Pınar Harekatına destek amacıyla Nevşehir Ülkü Ocakları mensubu gençler akşam saatlerinde hizmet binasında bir araya gelerek Mehmetçiğe destek için asker selamı durdu.

Nevşehirli Ülkücüler asker selamı verdi, System.String[]

Fırat'ın doğusuna yönelik geçtiğimiz hafta başlatılan Barış Pınar Harekatına destek amacıyla Nevşehir Ülkü Ocakları mensubu gençler akşam saatlerinde hizmet binasında bir araya gelerek Mehmetçiğe destek için asker selamı durdu.


Ayrıca Milli Takım'ın asker selamını ekranlara yansıtmayarak görüntüyü yarıda kesen Fransa'ya da tepki gösteren Nevşehirli Ülkücüler, "Bilsin kurşun atmaya heves edenler, Türk'ün dağılmaz toprağı var, taşı var. Bilsin bizi yıkmaya heves edenler, Türk'ün eğilmez, bayrağı var başı var." mesajı verdiler. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:56 Kaynak: İHA
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