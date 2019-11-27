Son Dakika Haberleri: Nevşehirspor, 10 maçta 6 galibiyet alan Özcan Kızıltan ile yolları ayırdı
Son Dakika Spor Nevşehirspor, 10 maçta 6 galibiyet alan Özcan Kızıltan ile yolları ayırdı - Son Dakika Spor

Nevşehirspor, 10 maçta 6 galibiyet alan Özcan Kızıltan ile yolları ayırdı

6 saat önce

Nevşehirspor'u 16'ncılıktan alın 6'ncı sıraya yükselten Teknik Direktör Özcan Kızıltan ekibinin disiplinli çalışması bazı yönetim kurulu üyeleri tarafından tepki gördü.

Nevşehirspor, 10 maçta 6 galibiyet alan Özcan Kızıltan ile yolları ayırdı, System.String[]

Nevşehirspor'u 16'ncılıktan alın 6'ncı sıraya yükselten Teknik Direktör Özcan Kızıltan ekibinin disiplinli çalışması bazı yönetim kurulu üyeleri tarafından tepki gördü.


Nevşehirspor taraftarlarının büyük desteğini ve elgisini gördüklerini belirten teknik Direktör Özcan Kızıltan "Biz teknik ekip olarak Nevşepirspor'a istenilen seviyeye getirdik. 10 maçta 6 galibiyet taraftarları umutlandırdı. Bizde hedefimizin büyük olduğunu belirttik. Nevşehirspor bazı yöneticilerine ve taraftarlarına desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." dedi. Kızıltan'ın görevdeyken 3 haftadır yeni teknik direktör ile maçları gizli gizli izlettirmesine tepki gösterdiği ifade edildi. Kızıltan "Bir Teknik Direktör ile çalışmak istemezsiniz. Ama görevde çalışırken başka bir teknik direktör ile yöneticilerin maçları takip etmesi hem beni hemde oyuncuları yıpratır. Biz yabancı değiliz ama bizden sonraki teknik adamlara bunlar yapılmasın" dedi.


Özcan Kızıltan, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:28 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Valencia ile Chelsea 2-2 berabere kaldı
Erman Toroğlu, Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu! Çin Futbol Federasyonu'ndan Beşiktaş'a Talisca müjdesi Asker selamı verdiği için eleştirilen Dybala'ya Merih Demiral'dan destek!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 00:20:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehirspor, 10 maçta 6 galibiyet alan Özcan Kızıltan ile yolları ayırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]