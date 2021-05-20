Nevşin Mengü'den olay yaratan sevişme çıkışı! - Son Dakika

Nevşin Mengü'den olay yaratan sevişme çıkışı!

20.05.2021 18:16
Nevşin Mengü'den olay yaratan sevişme çıkışı!, System.String[]

Ünlü gazeteci Nevşin Mengü, gündeme dair gelişmeleri değerlendirdiği YouTube kanalında olay yaratan sevişme çıkışında bulundu. İşte Mengü'nün açıklamaları...

Snob Magazin'in haberine göre; YouTube kanalında canlı yayın yapan gazeteci Nevşin Mengü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile organize suç örgütü lideri Sedat Peker arasında yaşanan gerilimi değerlendirdi.

Mengü, YouTube kanalında yaptığı yayında, "Soylu ile Yattık Peker ile Kalktık" başlığını attı.

Bu başlığı gören kullanıcılar, Nevşin Mengü'ye cinsellikle ilgili sorular yöneltti.

"HERKES SEVİŞSİN BİZ DE RAHATLAYAYIM"

Takipçilerinin cinsellik yorumları karşısında çılgına dönen Mengü, "Çok ilginç gerçekten! Bu ülkede herkes kafayı cinsellikle bozmuş. Seçtiğim başlıkta cinsellikle ilgili bir gönderme yok arkadaşlar. Herkes sevişsin de biz de rahatlayaylım artık!" çıkışıyla gündem oldu.

NEVŞİN MENGÜ KİMDİR?

Nevşin Mengü 2 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da doğdu. Türk gazeteci ve sunucu.

Nevşin Mengü ilköğrenimini Ankara'da, ortaöğrenimini Ted Ankara Kolejinde, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde, yüksek lisans eğitimini de Galatasaray Üniversitesinde "Türkiye üzerine toplumsal incelemeler" başlıklı teziyle tamamladı. "Özgürlüklere bakış açısı" ve "kimlikleri tanıma" anlamında liberal olduğunu dile getirmiştir. Bir röportajında çocukluğundan beri vegan olduğunu söylemişti.

Nevşin Mengü, politikacı Şahin Mengü'nün kızıdır.

NEVŞİN MENGÜ'NÜN KARİYERİ

Televizyonculuğa 2005 yılında Kanaltürk televizyonunda başlamış ve bu kanalda Kadınlar Kulübü adlı programı sunmuştur.

Bir yıl sonra Habertürk'te muhabirliğe başlayan Mengü, One Ajans tarafından gelen Tahran muhabirliği teklifi üzerine bu kanaldaki görevini bıraktı ve 1,5 yıl ajansın Tahran temsilciliğini yaptı.Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'na prodüksiyon ve iletişim hizmetleri sağlayan One Ajans'ta bir süre görev alan sunucu, altı ay Hürriyet gazetesinde de çalışmıştı. CNN Türk kanalında editörlük ve sunuculuk yaptı.

Mengü; Temmuz 2011'de mensubu bulunduğu medya grubu DYH'in bünyesindeki Kanal D'nin ana haber sunucusu Mehmet Ali Birand'ın sağlık sorunları nedeniyle yayına çıkamaması sonucu aynı gün içinde iki farklı televizyon kanalında ana haber bülteni sundu.

İran'da muhabirlik yaptığı süreçteki gözlemlerini kaleme aldığı ilk kitabı "İnsanın Düşünmekten Canı Yanar mı?", Kasım 2017'de Everest Yayınları'ndan çıktı. 31 Ekim 2017 tarihinde BirGün gazetesinde yazmaya başladı. DW Türkçe Youtube kanalında her salı TSİ 21: 00'de Bire Bir programını sundu. Sözcü TV Youtube kanalında program yaptı. Bir süredir YouTube'da kendi kanalını açıp haber yayını yapıyor. Trend Topic isimli bir haber podcasti de hazırlayan Nevşin Mengü son olarak İstanbul merkezli Olay TV'de Ana Haber Bültenini sunmuştu.

Nevşin Mengü'den olay yaratan sevişme çıkışı!
Nevşin Mengü'den olay yaratan sevişme çıkışı!
Nevşin Mengü'den olay yaratan sevişme çıkışı!
Nevşin Mengü'den olay yaratan sevişme çıkışı!
Nevşin Mengü'den olay yaratan sevişme çıkışı!

Süleyman Soylu, Nevşin Mengü, Youtube, Ankara, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Nevşin Mengü'den olay yaratan sevişme çıkışı! - Son Dakika Magazin


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