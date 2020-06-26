NEVÜ 3 yeni bölüm ve programa öğrenci alacak - Son Dakika

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), 3 yeni bölüm ve programa daha öğrenci alacak.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, 9 fakülte, 9 meslek yüksekokulu, 4 enstitü, 2 yüksekokul, 17 araştırma merkezi ve 22 bine yakın öğrencisiyle kurulduğu 2007 yılında itibaren bulunduğu şehrin ve bölgenin ihtiyaçlarını da gözeten NEVÜ'nün, her alanda hızla büyümeye ve gelişmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, YÖK tarafından onaylanan bölüm ve programlara yeni eğitim-öğretim yılında öğrenci alınmaya başlanacağını söyledi.

Aktekin, üniversiteleri bünyesinde yeni bölüm ve programların açılmasına yönelik YÖK'e yaptıkları başvuruların olumlu sonuçlandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Böylelikle üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde psikoloji bölümü, mühendislik-mimarlık fakültesi bünyesinde bilgisayar mühendisliği bölümü ve meslek yüksekokulumuz bünyesinde de kontrol otomasyon programını açmış olduk. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı öğrenci kabul ve kayıtları ile birlikte de bu yeni bölüm ve programlarımıza öğrenci almaya da başlayacağız. Ben bu vesileyle başta üniversitemiz ve bulunduğumuz şehrimiz olmak üzere, bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağına inandığımız yeni bölüm ve programlarımızın hayırlı olmasını diliyorum."