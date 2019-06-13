NEVÜ ASEM'den "Ulusal ve Uluslararası Seramik Eserler Sergisi"

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASEM) tarafından yerli ve yabancı seramik sanatçılarının ve ustalarının eserlerinin yer aldığı sergi açıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASEM) tarafından yerli ve yabancı seramik sanatçılarının ve ustalarının eserlerinin yer aldığı sergi açıldı.



Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASEM)'in Avanos Kaymakamlığı ve Avanos Belediyesi'nin katkılarıyla 'Seramik Enstalasyon (Yerleştirme Sanatı)' ve 'Seramik Heykel' temaları ile 11'incisini gerçekleştirdiği 'Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu (UAUSS-11)' kapsamında seramik sergisi açıldı. Avanos Güray Müzede düzenlenen serginin açılışına; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, Avanos Meslek Yüksekokulu ve Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASEM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Betül Aytepe Serinsu, Avanos Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Bahadır Cem Erdem, yerli ve yabancı akademisyen seramik ustaları, öğrenciler ve davetliler katıldı.



GSF Öğretim Elemanlarından Muhteşem Konser



Sergi açılışı öncesi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) öğretim üyelerinden Doç. Dr. Erdem Kaya, Dr. Öğr. Üyesi Emre Üstün, Dr. Öğr. Üyesi Anıl Çelik ve Özge Kaya tarafından konser verildi.



Öğretim elemanları vermiş oldukları konser ile davetli katılımcıların yanı sıra müzeyi gezmek için gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere keyifli dakikalar yaşattı.



Ulusal ve Uluslararası Seramik Sergisi



Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti, Tayland, Japonya, Portekiz ve Avusturalya'dan akademisyen ve seramik sanatçılarının yanı sıra Güzel Sanatlar Fakültesi ile Avanos MYO ögretim elemanlarının ve Avanoslu seramik ustalarının kendi yapmış oldukları seramik eserlerin yer aldığı serginin açılışı, Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş ve seramik ustaları tarafından gerçekleştirildi.



Sergiyi katılımcılar ile birlikte gezen Rektör Bağlı, eserler hakkında eser sahiplerinden bilgi alarak kendilerini tebrik etti. Sergi 21 Haziran 2019 tarihine kadar tüm sanatseverlere açık olacak.



Ayrıca 11. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu (UAUSS-11), Avanos Kızılırmak kenarında kurulan çalışma alanında uygulamalı olarak 21 Haziran 2019 tarihine kadar devam edecek olup, sanatçıların yapmaya başladıkları eserler tüm halkımız tarafından izlenebilecek. - NEVŞEHİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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