NEVÜ'de "3. Kapadokya Turizm Haftası Paneli" düzenlendi - Son Dakika

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Turizm Fakültesi tarafından, çevrim içi "3. Kapadokya Turizm Haftası Paneli" düzenlendi.

NEVÜ tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, sunuculuğunu NEVÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ömer Çoban'ın yaptığı panelde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Seden Doğan ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Murat Toker, konuşmacı olarak yer aldı.

Panelistler, "Eğitim ve kariyer planlaması perspektifinde turizmde dijitalleşme" konulu sunum yaptı.

Etkinliği, lisan ve yüksek lisans öğrencileri ile öğretim elemanları izledi.

Program, sektörün dönüşümüne ve dijitalleşmenin sektöre yansımalarına ilişkin değerlendirmelerin ardından sona erdi.