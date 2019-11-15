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NEVÜ'de "Atatürk ve Türk Gençliği" konferansı

6 saat önce

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ), "Atatürk ve Türk Gençliği" konulu konferans düzenlendi.

NEVÜ'de

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ), "Atatürk ve Türk Gençliği" konulu konferans düzenlendi.


NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezindeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.


Konferansa konuşmacı olarak katılan Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Yılmazçelik, Türkiye Cumhuriyeti ve milli mücadele dönemini anlayabilmek için Osmanlı Devleti'nin son döneminin iyi bilinmesi gerektiğini belirtti.


Osmanlı'nın son dönemini kavramadan Cumhuriyet sürecini değerlendirmenin doğru olmayacağını dile getiren Yılmazçelik, Atatürk'ün, Türk tarihini analiz ederek adımlar attığını vurguladı.


Yılmazçelik, "Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin asırlar sonra yetiştirdiği ve ona yeniden hayat veren büyük bir lider, devlet adamı ve bir askerdir. Yetişmiş olduğu dönemde, milletin içerisinde olduğu durumu görmüş, buna seyirci kalmayarak kendisine ihtiyaç duyulduğu anda milletini de arkasına alarak büyük işler başarmıştır. Atatürk'ün gerek İstiklal Harbinden başarıyla çıkması gerekse daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurarak başarılı olması onun Türk milletini iyi tanımasından ve milletinin de ona gereken desteği vermesinden kaynaklanmaktadır." dedi.


Konuşmanın ardından Yılmazçelik'e, NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Tekin Tuncer tarafından teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi.


Programa, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Hacı Bektaş, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:36 Kaynak: AA
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