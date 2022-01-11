NEVÜ'de çalıştay düzenlendi - Son Dakika

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), Doğal ve Kültürel Miras Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü'nün yürüteceği projeler ve izleyeceği yol haritasını olgunlaştırmak amacıyla çalıştay düzenledi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen çalıştay konuşan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversitelerinin YÖK Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Programı'na "doğal ve kültürel miras turizmi" alanında dahil edilmesinin bölge turizmine katkı sunacağını belirtti.

Bu alandaki çalışmaların NEVÜ'nün kapasitesini de geliştireceğini aktaran Aktekin, Kapadokya'da sürdürülebilir doğal ve kültürel miras turizmin gelişimine katkı sağlayacaklarını, dijitalleşme, Ar-Ge ve yenilik ile danışmanlık alanlarında geliştirilecek proje ve faaliyetlerle sektörü destekleyeceklerini ifade etti.

Toplantıda, ihtisas alanına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile YÖK Başkanlığı için hazırlanacak temel prensipler ve yol haritası katılımcılarla paylaşıldı, fikir alışverişinde bulunuldu.

Çalıştaya, NEVÜ İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Cansız, rektör yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu ve Prof. Dr. Serkan Şahinkaya ile akademisyenler katıldı.