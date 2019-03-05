Son Dakika Haberleri: Nevü'de "Deprem Haftası" Etkinliği

Nevü'de "Deprem Haftası" Etkinliği

33 dakika önce

Nevşehir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Amatör Telsizcilik Kulübü işbirliğinde Mart Deprem Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Nevü'de
Nevşehir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Amatör Telsizcilik Kulübü işbirliğinde Mart Deprem Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.


Deprem ve afet bilincinin oluşturulması, acil durumlarda telsiz haberleşmesinin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlik, NEVÜ yerleşkesinde gerçekleştirildi.


Programda, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Nevşehir Şube Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Cüneyt Bağdatlı, katılımcılara derneğin çalışma prensipleri ve telsiz kullanımı hakkında bilgi verdi.


Bağdatlı, "Biz amatör telsizciler olarak iletişim hatlarının işlev göremediği veya yoğunluktan dolayı meşgul olduğu durumlarda telsizlerimizle haberleşme desteği sağlıyoruz. Bu telsizleri kullanabilmek için öncelikle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen amatör telsizcilik sınavlarına katılarak telsiz kullanım ruhsatı alıyoruz. Bu belge olmadan kişi veya kişilerin telsiz taşıması ve kullanması kanunen yasak." dedi.


AFAD İl Müdürü Ömer Kaman ise katılımcılara olası acil durumlarda kullanılan, enkaz altı kameralı görüntüleme ve dinleme sistemi ile arama kurtarma teçhizatlarının tanıtımını yaptı.


Etkinlikte, AFAD Başkanlığı tarafından yürütülen "O kahraman benim" kampanyası kapsamında AFAD gönüllüsü olmak isteyenlerin kayıtları alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:51 Kaynak: AA

Nevşehir, Deprem Haftası, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marmara Denizi'nde Korkutan Deprem! İstanbul'da da Hissedildi Jeoloji Mühendisinden Korkutan Uyarı: Marmara'da Her An Deprem Olabilir

BTS'den Gebze-Halkalı Hattı Uyarısı: Hayati Derecede Eksiklikler Var Erdoğan: TOKİ'nin 50 Bin Konutu İçin Yarın Talep Toplamaya Başlıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 17:24:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevü'de "Deprem Haftası" Etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]