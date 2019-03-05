Nevü'de "Deprem Haftası" Etkinliği
33 dakika önce
Nevşehir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Amatör Telsizcilik Kulübü işbirliğinde Mart Deprem Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Nevşehir
İl Afet ve Acil Durum (AFAD
) Müdürlüğü ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Amatör Telsizcilik Kulübü işbirliğinde Mart Deprem Haftası
dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Deprem ve afet bilincinin oluşturulması, acil durumlarda telsiz haberleşmesinin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlik, NEVÜ yerleşkesinde gerçekleştirildi.
Programda, Türkiye
Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Nevşehir Şube Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Cüneyt Bağdatlı, katılımcılara derneğin çalışma prensipleri ve telsiz kullanımı hakkında bilgi verdi.
Bağdatlı, "Biz amatör telsizciler olarak iletişim hatlarının işlev göremediği veya yoğunluktan dolayı meşgul olduğu durumlarda telsizlerimizle haberleşme desteği sağlıyoruz. Bu telsizleri kullanabilmek için öncelikle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen amatör telsizcilik sınavlarına katılarak telsiz kullanım ruhsatı alıyoruz. Bu belge olmadan kişi veya kişilerin telsiz taşıması ve kullanması kanunen yasak." dedi.
AFAD İl Müdürü Ömer Kaman
ise katılımcılara olası acil durumlarda kullanılan, enkaz altı kameralı görüntüleme ve dinleme sistemi ile arama kurtarma teçhizatlarının tanıtımını yaptı.
Etkinlikte, AFAD Başkanlığı tarafından yürütülen "O kahraman benim" kampanyası kapsamında AFAD gönüllüsü olmak isteyenlerin kayıtları alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:51 Kaynak: AA
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