NEVÜ'de "Girişimciler Buluşuyor" söyleşisi - Son Dakika

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) "Girişimciler Buluşuyor" söyleşisi düzenlendi.

NEVÜ'den yapılan açıklamaya göre, Genç ve Genç Ortam Gençlik Kulübü tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kerim Bilgin Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Ticaret Sicil Müdürü Veysel Donmaz, girişimciliğin önemi ve girişimci olma yolunda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Söyleşi sonunda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suzan Çoban, Donmaz'a teşekkür plaketi verdi.