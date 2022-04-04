NEVÜ'de "Kruvaziyer turizmi ve turizmde yurt dışı iş olanakları" konferansı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

NEVÜ'de "Kruvaziyer turizmi ve turizmde yurt dışı iş olanakları" konferansı düzenlendi

04.04.2022 16:26
NEVÜ'de "Kruvaziyer turizmi ve turizmde yurt dışı iş olanakları" konferansı düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ), öğrencilerin mesleki bilgilerini artırmak amacıyla "Kruvaziyer turizmi ve turizmde yurt dışı iş olanakları" konulu konferans düzenlendi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ), öğrencilerin mesleki bilgilerini artırmak amacıyla "Kruvaziyer turizmi ve turizmde yurt dışı iş olanakları" konulu konferans düzenlendi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlik, Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKMER) ile Turizm Fakültesi Turizm Topluluğu işbirliğinde gerçekleştirildi.

Programa konuşmacı olarak katılan Muammer Songür, uzun yıllardır kruvaziyer turizminde görev aldığını belirterek, tecrübe paylaşımında bulundu.

Kruvaziyer turizmini, turistik ürünün özel nitelikli gemi seyahatinin merkezinde bulunan bir turizm aktivitesi olarak tanımlayan Songür, alternatif bir turizm hareketi olarak kruvaziyer gemilerin, beş yıldızlı otel standardında hizmet vererek birçok iş imkanı sunduğunu ifade etti.

Programın sonunda NÜKMER Müdürü Doç. Dr. Emine Zehra Turan, Songür'e teşekkür belgesi verdi.

YORUMLAR
500
Borsa İstanbul'da Gong Töreni Lider Filo Markası ile hizmet veren LDR Turizm A.Ş. için çaldı Borsa İstanbul'da Gong Töreni Lider Filo Markası ile hizmet veren LDR Turizm A.Ş. için çaldı Nevşehir'de ilkokullar arası Futbol Turnuvası başladı Nevşehir'de ilkokullar arası Futbol Turnuvası başladı

Hacı Bektaş, Kruvaziyer, Nevşehir, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NEVÜ'de 'Kruvaziyer turizmi ve turizmde yurt dışı iş olanakları' konferansı düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Ukrayna güçlerinden Rus ordusuna ağır darbe! 40 milyon dolar değerindeki Su-35 savaş uçağı paramparça oldu
16:31 İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu ve Koray Aydın'ın görevden alınmasının ardından ilk açıklama geldi!
16:25 Ahmet Çakar'dan gündem olacak 'kaset' sözleri: Gerçek depremi izleyin, köpekler federasyonu yedi
16:16 Zelenski katliama tanıklık eden Buça'ya ziyarette bulundu: Rusya ile müzakere çok zor
16:12 Altındağ Belediyesi'nin eski başkanı Tiryaki ile yeni başkan Asım Balcı arasında yaşanan borç tartışması büyüyor!
15:56 7 yıl önce Ebru Gündeş'in söylediği şarkıyı okuyan Sıla, dinleyiciden geçer not almadı!
15:53 Almanya'da şaşkına çeviren olay! Para karşılığı 90 kez Kovid-19 aşısı oldu
15:51 Savaşın 40. gününde Ukrayna'nın en kritik bölgesinden gündem olan görüntü! Rus ordusuna ait onlarca askeri araç imha edildi
15:48 HDP'li Saruhan Oluç, basın toplantısında rahatsızlandı! Konuşmasını yarıda kesip, salondan ayrıldı
15:21 Çarpışan kamyonet ve otomobil su kanalına uçtu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 16:51:18. #1.11#
SON DAKİKA: NEVÜ'de "Kruvaziyer turizmi ve turizmde yurt dışı iş olanakları" konferansı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement