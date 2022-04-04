NEVÜ'de "Kruvaziyer turizmi ve turizmde yurt dışı iş olanakları" konferansı düzenlendi - Son Dakika

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ), öğrencilerin mesleki bilgilerini artırmak amacıyla "Kruvaziyer turizmi ve turizmde yurt dışı iş olanakları" konulu konferans düzenlendi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlik, Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKMER) ile Turizm Fakültesi Turizm Topluluğu işbirliğinde gerçekleştirildi.

Programa konuşmacı olarak katılan Muammer Songür, uzun yıllardır kruvaziyer turizminde görev aldığını belirterek, tecrübe paylaşımında bulundu.

Kruvaziyer turizmini, turistik ürünün özel nitelikli gemi seyahatinin merkezinde bulunan bir turizm aktivitesi olarak tanımlayan Songür, alternatif bir turizm hareketi olarak kruvaziyer gemilerin, beş yıldızlı otel standardında hizmet vererek birçok iş imkanı sunduğunu ifade etti.

Programın sonunda NÜKMER Müdürü Doç. Dr. Emine Zehra Turan, Songür'e teşekkür belgesi verdi.