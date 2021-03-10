NEVÜ'de"Kuşaklar Arası Kültür Köprüsünde Buluşuyoruz" projesi imzalandı - Son Dakika

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Kuşaklar Arası Kültür Köprüsünde Buluşuyoruz" projesi için imza töreni düzenlendi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite bünyesindeki Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi (NEVKAM) tarafından gerçekleştirilecek etkinliklerle öğretmen ve öğrencilere, kent kültür ve geleneklerinin tanıtılacağı proje için rektörlük binasında tören düzenlendi.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, programdaki konuşmasında, projenin, Nevşehir'in somut olmayan kültürel mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasını hedeflediğini belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ise bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında imzalanan projenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından proje protokolü Aktekin ev Demir tarafından karşılıklı imzalandı.