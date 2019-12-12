NEVÜ'de "Nevşehir Girişimcilik Zirvesi" düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel NEVÜ'de 'Nevşehir Girişimcilik Zirvesi' düzenlendi - Son Dakika

NEVÜ'de "Nevşehir Girişimcilik Zirvesi" düzenlendi

6 saat önce

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'de düzenlenen "Nevşehir Girişimcilik Zirvesinde", sektör temsilcileri ile üniversite öğrencileri buluşturuldu.

NEVÜ'de

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'de düzenlenen "Nevşehir Girişimcilik Zirvesinde", sektör temsilcileri ile üniversite öğrencileri buluşturuldu.


Ahiler Kalkınma Ajansı, Kapadokya Teknopark, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve Nevşehir Sanayici ve İş İnsanları Derneği işbirliğinde NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi Karavezir Konferans Salonunda "Nevşehir Girişimcilik Zirvesi" konulu panel düzenlendi. Değişik sektör temsilcilerinin ve davetlilerin katıldığı panele üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.


İki oturumdan oluşan panelin ilk oturumu yöneticiliğini İsmail Haznedar'ın yaptığı ve Mehmet Halis Aydoğan, Osman Vergiveren ile Gülper Gündüz Yassı'nın konuşmacı olarak katılımlarıyla gerçekleştirildi. Konuşmacılar, kendi öğrencilik süreçlerini, girişimcilik örneklerini, karşılaştıkları zorlukları ve başarılarını öğrencilerle paylaştı.


İş fikri geliştirme çalışmaları kapsamında düzenlenen panelin ikinci oturumunda ise, iş fikrine sahip öğrenciler ile iş insanları aynı masa etrafında bir araya geldi. Böylelikle girişimci olmak isteyen öğrencilere kendi deneyimlerden hareketle bir yol haritası oluşturmaya çalışan iş adamları yeni iş fikirlerinin iş modeline dönüşmesi sürecinde gerekli danışmanlık, teşvik ve hibe sistemleri hakkında öğrencileri bilgilendirdiler. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Alkollü sürücü durağa daldı: 3 ölü
Avcılar'da özel bir üniversite öğrencisi 4'üncü kattan düşerek ağır yaralandı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu müjdeyi verdi: Üniversite öğrencilerine eğitim desteği başlıyor Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum

Son Dakika Haberleri
18:46 Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski yarbay Ertuğrul Terzi tekrar hakim karşısında - Son Dakika
18:43 Niğde'de "analitik okuma ve yazma" metodu okullarda hayata geçirildi - Son Dakika
18:43 Vali bektaş'tan kaçak ocakta ölen afgan gençle ilgili açıklama - Son Dakika
18:43 Mühendisin öldüğü cami inşaatı ile ilgili suç duyurusu - Son Dakika
18:43 14 katlı apartmanın terasından düşen hakim, öldü - Son Dakika
17:57 Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum - Son Dakika
17:15 Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 18:51:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: NEVÜ'de "Nevşehir Girişimcilik Zirvesi" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]