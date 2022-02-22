NEVÜ'de "Sıfır atık yarışması" yapıldı - Son Dakika
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NEVÜ'de "Sıfır atık yarışması" yapıldı

22.02.2022 16:57
NEVÜ'de "Sıfır atık yarışması" yapıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla öğrenciler arasında "Sıfır atık yarışması" düzenlendi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla öğrenciler arasında "Sıfır atık yarışması" düzenlendi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörlüğünce yarışma yapıldı. Yarışmada, koordinatörlüğe en çok atık teslim eden Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü öğrencisi Dilara Demir ödüllendirildi.

Demir'i makamında kabul eden rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, yerleşkelerinde doğal kaynakların korunması, israfın önlenmesi, atık miktarlarının azaltılması ve atıkların geri kazanımının sağlanmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Aktekin, etkinlikteki duyarlı davranışı nedeniyle Demir'i tebrik ederek tablet ve kitap hediye etti.

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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Dilara Demir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NEVÜ'de 'Sıfır atık yarışması' yapıldı - Son Dakika


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