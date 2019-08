NEVÜ'de tercih oranı yüzde 95'e ulaştı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından 4 bin 809 kontenjanından 4 bin 589 öğrenci tarafından tercih edilmesinin ardından üniversitede tercih oranı yüzde 95 oldu. NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı yaptığı açıklamada tercih oranları yüksek bir üniversite olmaları dolayısıyla öğrencilerin beklentilerinin de yüksek olduğunun bilinci içerisinde olduklarını söyledi. Rektör Bağlı, "Üniversitemizde de 99 bölümde yaklaşık olarak ilan ettiğimiz 4 bin 809 kontenjana 4 bin 589 tercih yapıldı. Tercih oranımız yüzde 95'e ulaştı. Bugün itibarıyla kayıt yaptıran öğrencilerimizin oranı ise yüzde 63'e ulaştı. Üniversitemiz hızla gelişen, büyüyen ve başvuran tercih eden öğrencilerin çok büyük rahatlıkla eğitim gördükleri bir üniversitedir. Tercih oranları yüksek olan bir üniversite olmamız dolayısıyla da öğrencilerin beklentilerin yüksek olduğunun bilincindeyiz. Biz de öğrencilerimize tercihlerine uygun eğitim vermek için tüm ekip arkadaşlarımız ile çok büyü gayret içerisindeyiz. İlk günde tercih eden öğrencilerin gelip kayıt yaptırma oranlarının yüksek olması bütün tercih yapan öğrencilerimizin geleceği anlamına gelebilir. 24 Ağustos tarihine kadar kayıtlarımız devam ediyor. E-devlet üzerinden ve şahsen kayıt yapılabiliyor. Kayıtlar sona erdikten sonra boş kalan kontenjanlar için yeniden ilana çıkıyoruz. Geçen yıl da bu sene de çok büyük doluluk oranı ile kendi grubunda bulunan üniversiteler içerisinde en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer almasından dolayı çok mutluyuz. Nevşehir tabi il bakımından da cazip bir yer. Öğrencilerin çok rahat ve konforlu yaşayabildikleri, güvenli bir ortamda eğitim alabildikleri ve ailelerinin yanında olacakmış gibi bir atmosferin olacağının altını çizmek istiyorum" dedi.

"Her yıl bin öğrenci artıyor"

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, üniversitede 99 programdan 92'sinin merkezi yerleştirme ile öğrenci aldığını 7 bölümün ise özel yetenek ile öğrenci aldığını söyledi Rektör Bağlı, "99 programımız var. Bunlardan 92 tanesi merkezi yerleştirme ile öğrenci alıyor. 7 bölüm ise özel yetenek ile öğrenci alıyor. Ayrıca yüksek lisans ve doktora programlarımız da bulunuyor. Onlar da bilindiği gibi kendi bağımsız birimler olarak sınavlarını kendileri yapıyorlar. Üniversitemizde yıllık 5 bin 100 civarında tercih ediliyor. 3 bin 500 öğrenci mezun ediyoruz. Üniversitemizin yıllık öğrenci bazı alındığı zaman her yıl bin civarında artıyor. Bu artışa bağlı olarak da programımız niteliği de artıyor. Nevşehir'in öğrenci merkezi haline getirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

