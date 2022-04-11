NEVÜ'de turizm öğrencilerine yönelik konferans düzenlendi - Son Dakika
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NEVÜ'de turizm öğrencilerine yönelik konferans düzenlendi

11.04.2022 13:20
NEVÜ'de turizm öğrencilerine yönelik konferans düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) Turizm Fakültesi öğrencilerine yönelik konferans düzenlendi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) Turizm Fakültesi öğrencilerine yönelik konferans düzenlendi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, NEVÜ Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKMER) ile Turizm Fakültesi işbirliğinde NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde konferans gerçekleştirildi.

Turizm Fakültesi Kariyer Birim Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Meral Dursun Küçükoğlu'nun moderatörlüğündeki programa, Serdar Alpakgir konuşmacı olarak katıldı.

Alpakgir, turizm sektöründe yönetim danışmanlığı ve koordinatörlük görevlerini yürütürken yurt içi ve dışında edindiği tecrübeleri paylaştı.

Konferansın ardından NÜKMER Müdür Yardımcısı İbrahim Yağlı ve Küçükoğlu, katılımlarından dolayı Alpakgir'e teşekkür belgesi takdim etti.

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Turizm Fakültesi, Hacı Bektaş, Nevşehir, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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