NEVÜ'de "Uyuşturucuyla Mücadele: Geleceğini uyuşturma" semineri - Son Dakika

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) "Uyuşturucuyla Mücadele: Geleceğini Uyuşturma" konulu seminer düzenlendi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite yerleşkesi Vali Şinasi Kuş Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Şube Müdürü Murat Sarıgüzel, Türkiye'deki uyuşturucu sorununun çözümü için dünyada bu probleminin kaynağının bilinmesi gerektiğini belirtti.

Bu sorunun insanlık tarihi kadar eski olduğunu, her devirde bağımlılığa karşı mücadele edildiğini vurgulayan Sarıgüzel, "Bugünü farklı kılan, dünyada bugün tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar çok çeşitli uyuşturucu maddeler var. Eskiden geleneksel uyuşturucular vardı. 2000 yılından sonra yeni uyuşturucu maddeler ortaya çıktı. Dünyanın neresine bakarsak bakalım kutuplar dışında uyuşturucu sorunu yaşamayan bir yer yok." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu ile mücadelede yapılması gerekenleri aktaran Sarıgüzel, Emniyet Genel Müdürlüğünün "Uyuma" adlı mobil uygulaması ile vatandaşların fotoğraf, video ve sesli ihbarda bulunabileceklerini, ihbarda bulunanların kimliklerinin gizli tutulduğunu anlattı.

Program sonunda NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu tarafından Sarıgüzel'e teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi.