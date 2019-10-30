NEVÜ'den köy okuluna

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Engelsiz Üniversite Birimi tarafından, Acıgöl ilçesine bağlı Karacaören Ortaokuluna kazandırılan "Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi" düzenlenen törenle açıldı.



NEVÜ'den yapılan açıklamada, şehir-üniversite birlikteliğine katkı sunmak ve sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan "Gökkuşağı projesi" kapsamında, NEVÜ Engelsiz Üniversite Birimince, Karacaören köyündeki öğrencilerin faydalanabilmesi için kütüphane oluşturuldu.

Kütüphanenin açılış töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Programda konuşan Karacaören Ortokulu Müdürü Hüseyin Enver, okullarına kazandırılan kütüphanenin gelecek nesillerde söz sahibi olacak çocukların gelişimine önemli katkı sunacağına inandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.



Enver, "Zengin bir kültüre sahip olan milletimiz, tarih boyunca kitaplara ve kütüphaneciliğe çok önem vermiştir. Günde 14-15 saat çalışmayı tembellik olarak değerlendiren Prof. Dr. Fuat Sezgin gibi kıymetli tarihçilerimiz sayesinde bu kültürel değerlerimiz bugünlere kadar gelmiştir. Farabi, Tusi ve Akşemseddin gibi bilim adamlarımızı tanımamız Fuat Sezgin hocamızın kitapları sayesinde olmuştur. Kütüphanemiz sayesinde çocuklarımız da tarihi değerlerimizi tanıma fırsatı bulacaktır." dedi.



Konuşmanın ardından NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve katılımcılar öğrenciler ile kütüphanenin açılışını gerçekleştirerek, kütüphanedeki eserleri inceledi.



Törenin sonunda, rektör Bağlı tarafından Acıgöl Kaymakamı Doğukan Koyuncu ile proje koordinatörü İnci Mine Özkan'a tablo takdim edilirken, öğrencilere ise çeşitli hediyeler dağıtıldı.



Programa, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenci ve öğretmenler katıldı.