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NEVÜ Hacıbektaş MYO Elektronik ve Otomasyon Bölümünden teknik gezi

6 saat önce

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu (MYO) Elektronik ve Otomasyon Bölümü ikinci sınıf öğrencilerine yönelik, teknik gezi düzenlendi.

NEVÜ Hacıbektaş MYO Elektronik ve Otomasyon Bölümünden teknik gezi, System.String[]

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu (MYO) Elektronik ve Otomasyon Bölümü ikinci sınıf öğrencilerine yönelik, teknik gezi düzenlendi.


NEVÜ Hacıbektaş MYO Elektronik ve Otomasyon Bölümü ikinci sınıf öğrencilerine yönelik olarak, Öğr. Gör. Dr. Funda Battal koordinesinde Hacıbektaş MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çiçek, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Muhammet Ali User ve Mekatronik ile Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programları öğrencilerinin katılımıyla Kayseri Serbest Bölgede bulunan SİMFER Fabrikasına teknik gezi düzenlendi. Öğrencilere gezi kapsamında ilk olarak SİMFER İnsan Kaynakları Departmanı yetkilileri tarafından fabrikanın kuruluşu, gelişimi ile üretim ve ürün pazarları hakkında bilgi verilerek, kendilerine mezuniyet sonrası karşılaşılacakları durumlar, iş arama süreçleri ve iş görüşmeleri esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda sunum yapıldı. Daha sonra SİMFER fabrikasını mühendisler eşliğinde gezerek inceleme fırsatı bulan öğrencilere, AR-GE, kalıp, baskı, montaj hatları, kalite kontrol ve test laboratuvarları hakkında teknik bilgiler aktarıldı.


Öğr. Gör. Dr. Funda Battal gezi kapsamında öğrencilerin hem derslerde gördükleri teorik bilgileri pekiştirdiklerini hem de meslek hayatı hakkında bilgi sahibi olduklarını belirtti. MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çiçek ise, bu tür teknik gezilerin öğrencilerin mesleki gelişimi için çok önemli olduğunu ve Yüksekokul bünyesinde yıl boyunca farklı yerlere çeşitli teknik gezilerin düzenleneceğini ifade etti. - NEVŞEHİR

Serdar Çiçek, Hacıbektaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:35 Kaynak: İHA
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