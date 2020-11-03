NEVÜ heyeti köy okullarında öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından, üniversite-şehir işbirliğini pekiştirmek amacıyla köy okullarına yönelik ziyaret programları devam etti.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında, NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu, beraberindeki heyetle Hacıbektaş ilçesine bağlı Karaburna köyü ile Gülşehir ilçesi Terlemez köyünü ziyaret etti.

Köylerdeki ilk ve orta okullarda öğrencilerle bir araya gelen Çolakoğlu, ders başı yapan 320 öğrenciye kırtasiye malzemelerinden oluşan hediye paketi dağıttı.

Çolakoğlu, ayrıca 2019-2020 eğitim öğretim yılında başarı gösteren 4 öğrenciye de tablet hediye etti.