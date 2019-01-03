Son Dakika Haberleri: Nevü Öğrencilerinden Yemen Yararına Kermes

Nevü Öğrencilerinden Yemen Yararına Kermes

1 saat önce

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencileri, geliri Yemen'deki mazlumlara gönderilmek üzere kermes düzenledi.

Nevü Öğrencilerinden Yemen Yararına Kermes, System.String[]
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencileri, geliri Yemen'deki mazlumlara gönderilmek üzere kermes düzenledi.


NEVÜ Tafana Aşçılık ve İkram Hizmetleri Uygulama Tesislerinde "Yemen ölüyor, Yemen'e destek" adlı kermeste, öğrencilerin hazırladıkları yemek ve tatlılar satışa sunuldu.

Kermesi organize eden öğrencilerden Kübra Bilgin, Yemen'de yaşanan insanlık dramına duyarsız kalmamak adına çalışma yaptıklarını belirtti.


Bilgin, "Yemen'de kardeşlerimiz çok zor şartlarda hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor. Bizler de oradaki Müslüman kardeşlerimize destek olmak için bir araya gelerek, evlerimizde yaptığımız yiyecekleri satışa çıkardık. Elde edilen geliri mazlum insanlara göndereceğiz." dedi.


Kermese, öğrencilerin yanı sıra akademik ve idari personel de ilgi gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:41 Kaynak: AA

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