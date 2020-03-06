NEVÜ öğrencilerinin hazırladığı kısa film farkındalık oluşturuyor - Son Dakika

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Okuma Kulübü öğrencilerince gençlerin radikalleşmemesi ve terörizme yönelmemeleri konusunda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan kısa film sosyal paylaşım sitelerinde ilgi çekiyor.

Ankara TOBB ETÜ Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı tarafından, "Türkiye'nin Terörizmle Mücadele Kapasitesini Geliştirmek: Gençlik Boyutu Projesi" kapsamında üniversite kulüpleri arasında düzenlenen "Gençten Gence-P2P Yarışması"nda jürinin beğenisine sunulan kısa film yarışmanın birincisi seçildi.

Ankara TOBB ETÜ Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde önceki gün gerçekleştirilen etkinlikte, NEVÜ'yü temsil eden öğrenciler Hikmet Döner, Gizem Yaşar, Şevval Durmaz ve Cansever Kuddar jüriye hazırladıkları projeyle ilgili bilgi verdi.

NEVÜ öğrencilerinin hazırladığı "Tutunamayanlara: Gitme Kal Bizimle" adlı kısa film jüri tarafından "yaygın etki", "sürdürülebilirlik", "yaratıcılık", "emek ve sunum" kriterlerine en uygun proje seçildi.

Projeyi hazırlayan öğrencilerden Gizem Yaşar, farklı yaş grubundaki gençleri teste tabi tutarak, katılımcıları radikalleşmenin ve terörizmin nedenleri ve sonuçları hakkında nasıl bir duruşa sahip olduklarını görme imkanı elde ettiklerini anlattı.

Teste katılanlar daha sonra hazırladıkları kısa filmi izlettirerek farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını kaydeden Yaşar, "Üniversitemizin ve Nevşehir'in farklı sosyal mekanlarında gerçekleştirdiğimiz çekimlerde terörizme katılmayı düşünen ya da katılan gençlere seslendik ve 'Gitme kal' diyerek bundan vazgeçilmesi çağrısında bulunduk. Umarım mesajımız yerine ulaşmıştır." dedi.

Yaşar, kentin çeşitli noktalarında çekimleri yapılan kısa filmde, öğrencilerin uyarı ve tavsiye niteliğindeki görüşlerinin aktarıldığını kaydetti.