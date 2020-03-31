NEVÜ Rektörlüğüne atanan Aktekin'den Başkan Arı'ya ziyaret - Son Dakika

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından NEVÜ Rektörlüğüne atanarak görevine başlayan Prof. Dr. Aktekin, Başkan Arı'yı makamında ziyaret etti.

Aktekin, üniversiteye ve öğrencilere sunduğu hizmetlerden dolayı Arı'ya teşekkür etti.

Arı da yerel yönetimler olarak üniversitelerle işbirliğine önem verdiklerini, Nevşehir'in kalkınması adına el ele vererek hep birlikte gayret göstermeye devam edeceklerini vurguladı.