NEVÜ Rektörü Bağlı'dan başsağlığı mesajı - Son Dakika
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NEVÜ Rektörü Bağlı'dan başsağlığı mesajı

6 saat önce

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Türkiye'yi yasa boğan Elazığ depreminin ardından üst üste meydana gelen felaketlerde hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

NEVÜ Rektörü Bağlı'dan başsağlığı mesajı, System.String[]

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Türkiye'yi yasa boğan Elazığ depreminin ardından üst üste meydana gelen felaketlerde hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.


Rektör Bağlı, "Ülke olarak Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin ve İdlib'de düzenlenen hain saldırı sonucu askerlerimizin şehit edilmesinin derin üzüntüsünü millet olarak hep birlikte yaşarken, Van'da meydana gelen doğal felaketle birlikte İstanbul Sabiha Gökçen Havalima'nın da yaşanan uçak kazası bu üzüntümüzü daha da arttırdı. Son günlerde üst üste yaşadığımız bu olumsuz hadiselerde şehit düşen ve hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.


Millet olarak art arda gelen bu menfur saldırılar, felaketler ve kazalar karşısında Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin de dediği gibi biz yeter ki "Bir olalım, iri olalım, diri olalım". Bu dönemi de inşallah devlet ve millet olarak ortak acılarda buluşarak, dayanışmayla hep birlikte aşacağız" dedi.


Rektör Bağlı ayrıca Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde şehit düşen askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Süslü'nün Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Gülşehir Meslek Yüksek Okulu mezunu olduğunu da belirterek "Şehit öğrencimize Allah'tan rahmet acılı ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Hacı Bektaş, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:37 Kaynak: İHA
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