Nevü Rektörü Bağlı Oyunu Kullandı
56 dakika önce
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Damat İbrahimpaşa Ortaokulunda oyunu kullandı.
Nevşehir
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı
, Damat İbrahimpaşa Ortaokulunda oyunu kullandı.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı Damat İBrahimpaşa Ortaokulu 1077 nolu sandıkta oyunu kullandı. Rektör Bağlı oy kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, " Bugün yapılan seçimlerin ülkemize, Nevşehir'imize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:07 Kaynak: İHA
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