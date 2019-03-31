Son Dakika Haberleri: Nevü Rektörü Bağlı Oyunu Kullandı

Nevü Rektörü Bağlı Oyunu Kullandı

56 dakika önce

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Damat İbrahimpaşa Ortaokulunda oyunu kullandı.

Nevü Rektörü Bağlı Oyunu Kullandı, System.String[]
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Damat İbrahimpaşa Ortaokulunda oyunu kullandı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı Damat İBrahimpaşa Ortaokulu 1077 nolu sandıkta oyunu kullandı. Rektör Bağlı oy kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, " Bugün yapılan seçimlerin ülkemize, Nevşehir'imize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:07 Kaynak: İHA

Mazhar Bağlı, Nevşehir, Güncel
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