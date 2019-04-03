Nevü Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'dan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya Ziyaret

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi(NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Nevşehir Belediye Başkanı seçilen ve görevine başlayan Rasim Arı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi(NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Nevşehir Belediye Başkanı seçilen ve görevine başlayan Rasim Arı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Nevşehir Belediye Başkanı seçilmelerinden dolayı başkan Rasim Arı'yı makamında ziyaret ederek tebrik eden NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerin önemine vurgu yaparak Üniversite-Şehir işbirliğine çok önem verdiklerini bu bağlamda birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rektör Bağlı'ya teşekkür eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin, Nevşehir'in haklı bir gururu olduğunu kaydetti.



Başkan Arı, Nevşehir Belediyesinin tüm kurum ve kuruluşlar ile işbirliğinin artması anlamında hedeflerinin bulunduğunu belirterek, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile işbirliğinin daha da artırılacağını söyledi. - NEVŞEHİR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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