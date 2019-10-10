Son Dakika Haberleri: NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'nın "Barış Pınarı" harekatı mesajı
Son Dakika Güncel NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'nın 'Barış Pınarı' harekatı mesajı

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'nın "Barış Pınarı" harekatı mesajı

51 dakika önce

Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan "Barış Pınarı" hareketine destek mesajı verdi.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'nın

Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan "Barış Pınarı" hareketine destek mesajı verdi.


NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı mesajında, "Ülkemizin varlığı ve birliğini tehdit eden terör unsurlarına karşı başlatılan, mazlum Suriye halkına huzur içinde yaşayabileceği güvenli bir bölge oluşturmak amacıyla icra edilen ve asla herhangi bir etniği hedef almayıp bilakis oradaki Kürt, Türkmen, Arap masumların güvenliğini de sağlamayı amaçlayan Barış Pınarı harekatının başarısı için milletçe dua ediyoruz. Aleyhindeki tüm tezvirata rağmen haklılığı tartışılmaz bu mücadelede Allah milletimizi muvaffak, ordumuzu muzaffer eylesin" ifadelerine yer verdi. - NEVŞEHİR

Barış Pınarı Harekatı, Mazhar Bağlı, Nevşehir, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne: Kendinize gelin, kapıları açar mültecileri yollarız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekat başladığından bu yana 109 terörist öldürüldü Tel Abyad'da köşeye sıkışan teröristler silahlarını bırakıp kaçtı Suriye Milli Ordusu, operasyon öncesi namaz kıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 15:03:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'nın "Barış Pınarı" harekatı mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]