NEVÜ'ye "Maddi Folklor Ürünlerini Derleme ve Yaşatma Ödülü" - Son Dakika
Son Dakika Güncel NEVÜ'ye 'Maddi Folklor Ürünlerini Derleme ve Yaşatma Ödülü' - Son Dakika

NEVÜ'ye "Maddi Folklor Ürünlerini Derleme ve Yaşatma Ödülü"

6 saat önce

Motif Vakfı tarafından bu sene 25'incisi düzenlenen "Halkbilim Ödülleri' sahiplerini buldu.

NEVÜ'ye

Motif Vakfı tarafından bu sene 25'incisi düzenlenen "Halkbilim Ödülleri' sahiplerini buldu. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi (NEVKAM) bünyesinde Nevşehir'in Avanos İlçesinde bölgenin önemli kültür varlıklarından biri olan Dr. Hacı Nuri Bey Konağı'nda oluşturulan "Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi" Motif Vakfı tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonunda "Maddi Folklor Ürünlerini Derleme ve Yaşatma Ödülü"ne layık görüldü.


Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi kurucusu ve NEVKAM Müdürü Doç. Dr. Adem Öger, UNESCO tarafından 2003 yılında kabul edilen "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Korunması Sözleşmesi"nden hareketle bölgenin kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla oluşturdukları müzenin, "Maddi Folklar Ürünleri Derleme ve Yaşatma Ödülü"ne layık görülmesinin gurur verici olduğunu söyledi.


21 Aralık 2019 Cumartesi günü Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören ile ödüllerin sahiplerini bulacağını belirten Öger, müzenin kurulmasında emeği geçen öğrenciler başta olmak üzere NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve yönetimine, Avanos Kaymakamlığı'na, destekleyen kurum ve kuruluşların yanı sıra yöre halkına teşekkür etti.


"NEVÜ Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi Sizleri Bekliyor"


Bölgenin kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan NEVÜ Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi, bu bağlamda NEVÜ Türk Halk Bilimi Bölümü öğrencilerinin icraları, gösterileri ve uygulamaları ile yeniden yaşatılıyor.


Müzede ziyaretçiler; Türkiye'nin UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'nde yer alan Karagöz, Aşıklık geleneği, Meddahlık geleneği, ebru sanatı, sema, semah gibi geleneklerin yanı sıra bölgenin dokuma, halk hekimliği, mutfak kültürü, nahıl geleneği, doğum, düğün, ölüm adetleri ve çocuk oyunları gibi kültürel miraslarını da yaşayarak öğrenme imkanı buluyor.


Müzenin masal odasında, sözlü gelenek ve anlatıları dinleyerek hem öğrenip hem de eğlenebilirsiniz. Karagöz odasında, hayali olup yardağınızla birlikte hayallerinizi hayal perdesine yansıtabilirsiniz. El sanatları odasında, kendi ağaç baskınızı yapabilir, ebru sanatı ile düşlerinizi suya çizebilir, yün ile keçe tepebilirsiniz. Dokuma odasında, Avanos halılarının hikayesini dinleyerek dokuma tezgahında mekik dokuyabilir, halıya bir ilmek de siz atabilirsiniz. Gelin odasında düğün geleneklerini dinlerken belki siz de bahtınızı açtırabilirsiniz. Tafana bölümünde, Kapadokya mutfak kültürünü tadabilir, geleneksel sohbet odasında meddah hikayeleriyle geçmişi şimdiki zamanda dinleyebilirsiniz. Eğer nazara geldiyseniz halk hekimliği odasında bir kurşun döktürebilir, aşık odasında Kapadokya türkülerini dinleyip, abdallık geleneğini yaşayabilirsiniz. Avluda çocukluğunuzda oynadığınız oyunları tekrar oynayabilir ve unuttuğunuz oyuncaklarla tekrar buluşabilirsiniz.


Müze, haftanın her günü 09.30-17.30 arasında ziyaretçilerine hizmet vermektedir. - NEVŞEHİR

Kapadokya, Nevşehir, Avanos, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı
Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! 4. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki minik Helin öldü Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum

Son Dakika Haberleri
21:05 Liseli genç, kız arkadaş tartışmasında kurusıkı tabancayla yaralandı - Son Dakika
21:04 Yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı-EK - Son Dakika
21:04 Ankara merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
21:02 Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücüyü polis kurtardı - Son Dakika
21:02 Bakanlıktan patates tüketimine teşvik - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 21:07:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: NEVÜ'ye "Maddi Folklor Ürünlerini Derleme ve Yaşatma Ödülü" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]