Nevzat Aydın: Şampiyon, liderin tescil edilmesi ile belli olabilir!

Spor Arena - Uğur Yapıcı | Trabzonspor'un eski yöneticilerinden İş insanı Nevzat Aydın, korona virüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig'in geleceğiyle ilgili Spor Arena'ya dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.



Süper Lig'in geleceğiyle ilgili yurt dışındaki diğer liglerin ve UEFA'nın yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Nevzat Aydın, şampiyonun liderin tescil edilmesi ile belli olabileceğini ancak aynı durumu küme düşme potasındaki takımlara uygulamanın haksızlık olacağını, bir seneliğine küme düşmenin kaldırılabileceğini söyledi.



'Trabzonspor şampiyonluk favorimdi'



Aydın, 'Öncelikli tercihim ligi oynatarak bitirmek olmalı ama pek öyle bir ortam görmüyorum. Şampiyon, liderin tescil edilmesi ile belli olabilir. Play-off ve son senelere bakmak gibi alternatifler ise tamamen bir takım İstanbul takımlarını kayırmaktan öte çözümler değil. Ligler normal şekilde devam etseydi Trabzonspor şampiyonluk favorimdi.' dedi.



