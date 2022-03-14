Nevzat Aydın: "Umarım Şampiyonlar Ligi müziğini burada defalarca çaldırırız" - Son Dakika
Üye Girişi

Nevzat Aydın: "Umarım Şampiyonlar Ligi müziğini burada defalarca çaldırırız"

14.03.2022 10:19
Nevzat Aydın: "Umarım Şampiyonlar Ligi müziğini burada defalarca çaldırırız"

Trabzonspor'un eski başkan yardımcılarından Nevzat Aydın, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.

Trabzon spor'un eski başkan yardımcılarından Nevzat Aydın, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti. Aydın, beraberinde daha önce Trabzonspor'da görev yapmış eski yöneticilerden Levent Erkuloğlu, Coşkun Çebi ve Dış İlişkiler Sorumlusu Fatih Şahinoğlu ile birlikte spor basınıyla bir araya geldi.

TSYD Trabzonspor Şubesi'ne ziyarette bulunan Trabzonspor'un eski başkan yardımcısı Nevzat Aydın, özellikle bu sezon Trabzonspor camiasından taraftarına, basınına kadar çok önemli bir birliktelik sergilendiğini ifade etti. Aydın, "Bu sene yakalanan başarıyı her anlamda önümüzdeki yıllarda da devam ettirmemiz önemli" dedi.

Trabzon basının çok güçlü olduğunu da aktaran Nevzat Aydın, şöyle devam etti:

"Tarihçesine baktığımızda neredeyse Türkiye Cumhuriyeti ile beraber hatta ondan eski Osmanlı'da da çok büyük bir güç sahibi basını var. Trabzonspor'un yürüdüğü bu yolda ona destek oluyor olması çok önemli. Geçtiğimiz yıllarda ne yazık ki bunun ceremesini çektik. Bu sene herkesi topyekün bütünleşmiş görüyorum. O yüzden de çok keyifli bir yıl geçiriyoruz. İnşallah sonu da hayırlı olur. Basınımız da üzerine düşeni bana göre bu sene içerisinde fazlasıyla yapıyor. Bir Trabzonspor taraftarı olarak çok teşekkür ediyorum."

"İNŞALLAH O SENE BU SENE OLACAK"

Bordo-mavili taraftarlara da mesaj veren Aydın, "Taraftarımız sağ olsun. Gerçekten bu sene muhteşemler. İnşallah o sene bu sene olacak. Ancak sadece bir sene değil. Önce bu seneyi halledelim diye bakıyoruz ama bundan sonrasını da iyi getirmek önemli" şeklinde konuştu.

Aydın, yeni seçilen bir yönetim kurulunun olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Yeni seçilen bir yönetim var. Gerçi eski yönetimin devamı şeklinde, yeni yönetimde de önemli isimler duruyor. Onlara sonuna kadar destek olmak gerekiyor. İstanbul takımlarının özellikle mali anlamda zor günler yaşadığı bu günlerde Trabzonspor, gördüğüm kadarıyla daha diri durabilmeyi başardı. Bunu, bu transfer politikasını devam ettirdiği takdirde de başarı gelecektir. Ben çok umutluyum. Hem basınımız açısından hem yönetim açısından hem takım açısından hem camia açısından inşallah bizi keyifli günler bekliyor, hep beraber. Umarım, burada Şampiyonlar Ligi'ni müziğini defalarca çaldırırız."

(Gökmen Şahin/ İHA)

YORUMLAR
500
Trabzon 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi, Türkiye şampiyonu oldu Trabzon 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi, Türkiye şampiyonu oldu Tüm uyarılara rağmen Trabzon'da yorgun mermi vakalarının ardı arkası kesilmiyor Tüm uyarılara rağmen Trabzon'da yorgun mermi vakalarının ardı arkası kesilmiyor

Nevzat Aydın, Trabzonspor, Trabzon, Aydın, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nevzat Aydın: 'Umarım Şampiyonlar Ligi müziğini burada defalarca çaldırırız' - Son Dakika


Son Dakika
11:30 Unutulan arabalar servet değerinde! Yediemin otoparkında çürümeye terkedilmiş
11:23 "Giderlerse gitsinler" denmişti! Bugün 14 Mart tıp bayramı: Hekimler bütün ülkede 3 günlük g(ö)revde
11:21 Dünyanın beklediği tek bir haber var! Savaşın seyrini etkileyecek zirveye dakikalar kaldı
11:19 AK Parti ve MHP: Barajın yüzde 7'ye indirilmesini talep ediyoruz
11:17 Rus ordusu Kiev'de bir apartmanı hedef aldı: 3 ölü, 12 yaralı
11:16 14 Mart 2022 Pazartesi gününe yükselişle başlayan dolar 14,84'ten işlem görüyor
11:13 Gülben Ergen'den ayaklarını yalamak isteyen takipçilerine öneri: Dondurma yalayın
11:00 Haftanın ilk gününde altının gram fiyatı 942 lira seviyesinden işlem görüyor
10:49 İstanbul'da yaşanan kar fırtınası barajları doldurdu!
10:39 Mahsun Kırmızıgül'ün yasak aşk yaşadığı iddiası! Fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 11:41:20. #1.12#
SON DAKİKA: Nevzat Aydın: "Umarım Şampiyonlar Ligi müziğini burada defalarca çaldırırız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement