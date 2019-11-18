Nevzat Demir'de olağanüstü hal

Futbol takımından sorumlu yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ, yönetim kararı üzerine Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde salgın hastalığın önüne geçecek bir takım önlemler almaya başladı.



Gazeteciler de tesise alınmıyor



İlk olarak tesisler adeta köşe bucak dezenfekte edildi. Futbolcuların odaları, toplantı salonları, yemekhaneler, antrenman sahaları başta olmak üzere her yer dezenfekte edildi. Bu aşamada eşyalar da unutulmadı. Tüm havlular, spor malzemeleri, giyim eşyaları yüksek derecede yıkandı, yemek takımları, çatal, bıçak ve kaşıklar yenilendi. Ayrıca çalışanlara ve sporculara vitamin desteği sağlandı. Temizliğin sona ermesinin andından çalışanlar ve futbolculara, dışarıdan misafir getirmemeleri istendi. Ayrıca gazetecilerin de tesislere haber amaçlı da olarak girmesi bir süreliğine yasaklandı.



Avcı'dan Utku'ya özel antrenman



Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Loris Karius'un yedeği Utku Yuvakuran'a özel çalıştırma yaparak hazırlıyor. Avcı, siyah beyazlı takımın gençleşmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını belirterek takımda zaman zaman genç futbolculara yer vereceğini kaydetti. Bu sezon sadece, deplasmanda 3-0 kaybedilen Sivas maçında forma giyen 22 yaşındaki eldiven, Karius'un yüksek form grafiği tutturması nedeniyle, herhangi bir sakatlık veya ceza durumu olmadığı sürece ligde yedek beklerken kupa maçlarında tecrübe kazanmaya çalışacak. Öte yandan Beşiktaş Takımı dünü izinli geçirdi.



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