SPOR İstanbul'da şampiyonluk kutlamaları

BEŞİKTAŞ'ın Süper Lig şampiyonu olmasıyla birlikte İstanbul'un birçok ilçesinde taraftarlar evlerinden çıkarak kutlamalar yaptı. Beşiktaş Çarşı, Akaretler, Dolmabahçe ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri önünde toplanan taraftarlar meşaleler yakarak tezahüratlar yaptı. Polis bir süre sonra araçlardan siren çalıp anonslar yaparak kalabalığı dağıttı. Esenyurt'ta evlerinden çıkanlar sokakta kutlama yaptı. İstanbul'un birçok yerinde araç konvoylarıyla kornalar çalındı. Nevzat Demir Tesisleri önündeki kutlamalar havadan görüntülendi.

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