ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler finalini İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz kazandı - Son Dakika
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ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler finalini İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz kazandı

12.09.2022 03:20
ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler finalini İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz kazandı

NEW ABD Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde, İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz çekişmeli geçen maçta Norveçli rakibi Casper Ruud'u yenerek şampiyon oldu.

NEW ABD Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde, İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz çekişmeli geçen maçta Norveçli rakibi Casper Ruud'u yenerek şampiyon oldu.

İspanyol tenisçi Alcaraz ile Norveçli tenisçi Ruud, hem kariyerlerinin ilk grand slam şampiyonluğu hem de dünya sıralamasında ilk kez 1 numaraya yerleşmek için korta çıktı.

ABD'nin New York kentinde bulunan Billie Jean King Ulusal Tennis Merkezi'nde gerçekleştirilen grand slam turnuvasının tek erkekler finalinde gülen taraf Alcaraz oldu.

Birinci seti 6-4 kazanan Alcaraz ikinci sette rakibi Ruud'a 6-2 yenildi ancak Alcaraz, üçüncü seti 7-6, dördüncü seti ise 6-3 alarak maçın galibi oldu.

19 yaşındaki Alcaraz, Pete Sampras'tan (1990 yılı) beri en genç ABD Açık, Rafael Nadal'dan (2005 Fransa Açık) bu yana ise en genç grand slam finalisti oldu.

Bu yılın Fransa Açık finalisti Casper Ruud (5 numaralı seribaşı), Karen Khachanov'u 3-1 (7-6, 6-2, 5-7, 6-2) yenerek ABD Açık'ta ilk kez adını finale yazdırmıştı.

Carlos Alcaraz ile Frances Tiafoe arasındaki diğer yarı final mücadelesinin galibi ise 4 saat 19 dakika sonunda belirlenmiş ve maçı 6-7, 6-3, 6-1, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 3-2 kazanan Alcaraz, kariyerinde ilk defa bir grand slam turnuvasında finale çıkmıştı.

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ABD Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde, İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz rakibi Norveçli tenisçi Casper Ruud'u yenerek şampiyon oldu. ABD Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde, İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz rakibi Norveçli tenisçi Casper Ruud'u yenerek şampiyon oldu. ABD Açık Tenis Turnuvası Tek Kadınlar finalinde Polonyalı tenisçi Swiatek şampiyon oldu ABD Açık Tenis Turnuvası Tek Kadınlar finalinde Polonyalı tenisçi Swiatek şampiyon oldu
Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler finalini İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz kazandı - Son Dakika
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