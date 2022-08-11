ABD Adalet Bakanı Garland, Trump'ın evine yapılan FBI baskınını "şahsen" onayladığını söyledi - Son Dakika
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ABD Adalet Bakanı Garland, Trump'ın evine yapılan FBI baskınını "şahsen" onayladığını söyledi

11.08.2022 23:13
ABD Adalet Bakanı Garland, Trump'ın evine yapılan FBI baskınını "şahsen" onayladığını söyledi

NEW ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarının eski ABD Başkanı Donald Trump'ın malikanesine düzenlediği baskını kendisinin onayladığını söyledi.

NEW ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarının eski ABD Başkanı Donald Trump'ın malikanesine düzenlediği baskını kendisinin onayladığını söyledi.

Garland, Adalet Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında, ülkede büyük tartışmalara neden olan Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesine yapılan FBI baskınıyla ilgili ilk defa konuştu.

"Bu konuda arama emri çıkarılması kararını şahsen onayladım." diyen Garland, arama emrinin olası bir nedenin gerekli görülmesi üzerine federal bir mahkeme tarafından yetkilendirildiğini belirtti.

Garland, "Hem arama emri hem de FBI'nın aldığı malzeme listesinin kopyaları, arama sırasında olay yerinde bulunan eski Başkan'ın avukatına aynı gün verildi." şeklinde konuştu.

Kamuoyunda süren tartışmalar üzerine olayın daha net anlaşılması için Garland, Adalet Bakanlığının arama emri ve el konulan malzemelerle ilgili gizliliğin kaldırması talebiyle Florida bölge mahkemesine başvuruda bulunduklarını duyurdu.

Adalet Bakanlığı, baskının yapıldığı günden bu yana, soruşturmanın devam ettiği gerekçesiyle herhangi bir açıklamada bulunmamıştı.

Trump'ın evine yapılan FBI baskını

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'da bulunan Mar-a-Lago malikanesi, 8 Ağustos sabahı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları tarafından düzenlenen baskınla aranmıştı.

Trump, yazılı açıklamasında, "Florida, Palm Beach'teki güzel evim Mar-A-Lago şu anda kuşatma altında, büyük bir FBI ajanı grubu tarafından baskın yapılıp işgal edildi, bu milletimiz için karanlık bir zamandır. Daha önce hiçbir ABD Başkanı'nın başına böyle bir şey gelmedi." ifadelerini paylaşmıştı.

Daha sonra ABD basınına yansıyan haberlerde, FBI aramasının, Trump'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında Florida'daki ikametgahına gizli kayıtları alıp almadığına ilişkin devam eden bir soruşturmayla ilgili olduğu açıklanmıştı.

Yaklaşık 40 FBI ajanının 9 saatten fazla süren aramasında Mar-a-Lago'dan 12 kutu kanıt toplandığı haberlere yansımıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Adalet Bakanı Garland, Trump'ın evine yapılan FBI baskınını 'şahsen' onayladığını söyledi - Son Dakika

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