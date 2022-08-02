Biden: "Bu terörist lider (Zavahiri) artık yok" - Son Dakika
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Biden: "Bu terörist lider (Zavahiri) artık yok"

02.08.2022 04:21
Biden: "Bu terörist lider (Zavahiri) artık yok"

NEW ABD Başkanı Joe Biden, El-Kaide üst yöneticisi Eymen Zavahiri'nin Afganistan'da düzenlenen hava saldırısı ile öldürüldüğünü doğruladı.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, El-Kaide üst yöneticisi Eymen Zavahiri'nin Afganistan'da düzenlenen hava saldırısı ile öldürüldüğünü doğruladı.

Beyaz Saray bahçesinde kameraların karşısına geçen Biden, Zavahiri'nin Kabil'de ailesi ile saklandığının tespit edildiğini ve kendisinin onayı ile pazar günü insansız hava aracı ile operasyon düzenlendiğini belirtti.

Biden, "Zavahiri gitti ve bir daha asla, Afganistan'ın teröristlerin güvenli bir sığınağı olmasına neden olmayacak ve biz bundan emin olacağız. Bu terörist lider artık yok." diye konuştu.

Zavahiri'ye yönelik operasyon ile "adalet"in yerine getirildiğini kaydeden Biden, 11 Eylül 2001 saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine de rahatlama sağlandığını ifade etti.

Biden, "Bu gece bir kez daha netleştiriyoruz ki ne kadar sürerse sürsün, nereye saklanırsanız saklanın, halkımız için bir tehdit iseniz, ABD sizi bulur ve çıkarır." dedi.

Zavahiri'ye yönelik operasyonu "bir başarı" olarak niteleyen Biden, ABD istihbarat birimlerine de bu konudaki "olağanüstü ısrarları ve becerileri" dolayısıyla teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Biden: 'Bu terörist lider (Zavahiri) artık yok' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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