Biden, Kovid-19 testinin ikinci gün de negatif gelmesiyle karantinadan çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Biden, Kovid-19 testinin ikinci gün de negatif gelmesiyle karantinadan çıktı

07.08.2022 19:21
Biden, Kovid-19 testinin ikinci gün de negatif gelmesiyle karantinadan çıktı

NEW ABD Başkanı Joe Biden'ın, bu sabah yapılan Kovid-19 testinin negatif çıkmasının ardından karantinasının sona erdiği duyuruldu.

NEW ABD Başkanı Joe Biden'ın, bu sabah yapılan Kovid-19 testinin negatif çıkmasının ardından karantinasının sona erdiği duyuruldu.

Doktoru Kevin O'Connor tarafından yapılan açıklamada, dünkü negatif test sonucundan sonra bu sabah yapılan Kovid-19 testinin de negatif çıktığı kaydedilerek, Biden'ın güvenle halkla temaslarına ve başkanlık seyahatlerine geri döneceği belirtildi.

Doktorunun açıklamasından sonra Delaware'deki yazlığına hareket etmek için Beyaz Saray'dan ayrılan Biden, basın mensuplarına kendisini iyi hissettiğini belirterek, "18 gün aradan sonra temizim." dedi.

Kovid-19 testi ilk olarak 22 Temmuz'da pozitif çıkmıştı

Başkan Biden'ın dün yapılan Kovid-19 testi negatif çıkmış ancak doktoru, "İhtiyaten tedbirli olmak için ikinci testi negatif çıkana kadar Başkan sıkı izolasyon önlemlerine devam edecek." demişti.

Kovid-19 testi ilk olarak 22 Temmuz'da pozitif çıkan Biden, 5 günlük Paxlovid ilacı ile yapılan tedavinin ardından testlerin negatif çıkması üzerine 27 Temmuz'da işinin başına dönmüştü.

Doktor O'Connor, Kovid-19 tedavisinde "Paxlovid" isimli ilacı kullanan hastaların küçük bir kısmında testlerin tekrar pozitife dönme durumu olduğuna işaret ederek, Biden'a da sık sık test yaptıklarını aktarmıştı.

30 Temmuz'da yapılan test sonucunun yine pozitif çıkması üzerine Biden tekrar karantinaya alınmıştı.

YORUMLAR
500
Biden'ın Covid-19 testi negatif çıktı Biden'ın Covid-19 testi negatif çıktı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Beyaz Saray, Joe Biden, Delaware, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden, Kovid-19 testinin ikinci gün de negatif gelmesiyle karantinadan çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:58 Dünyanın son gününde insanlar böyle mi olacak? 20 milyondan fazla görüntülendi
18:25 1920 yılında ölen küçük kızın mumyası sergileniyor! Görenler hem korkuyor hem de şaşırıyor
18:10 AK Parti'ye geçeceği öne sürülmüştü! Mehmet Ali Çelebi geçmiş paylaşımlarını kaldırdı
18:04 Fenerbahçe taraftarı merakla bekliyordu! 10 numara Arda Güler'e verildi
17:25 Sosyetenin konuştuğu iddia! Yasemin ve İzzet Özilhan çiftinin boşanacağı konuşuluyor
17:22 Batuhan Karadeniz'in yeni adresi belli oldu! Spor Toto 2. Lig ekibinde top koşturacak
17:06 Türkiye'den İsrail ile Filistin arasında artan gerilime ilişkin açıklama: Çağrımızı yineliyoruz
17:13 Ünlü rapçi Norm Ender'den garsonun başından şampanya döken Demet Akalın'a sert gönderme!
17:04 Vampir kelebekler İstanbul'da! Bahçelerdeki meyve sebzelere zarar veriyor
16:54 Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu ve 6'lı masaya mesaj geldi: Sürecin en çalışkan neferi olacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 19:21:16. #1.11#
SON DAKİKA: Biden, Kovid-19 testinin ikinci gün de negatif gelmesiyle karantinadan çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement