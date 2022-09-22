Biden, New York'ta Japonya ve Güney Kore liderleri ile görüştü - Son Dakika
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Biden, New York'ta Japonya ve Güney Kore liderleri ile görüştü

22.09.2022 05:18
Biden, New York'ta Japonya ve Güney Kore liderleri ile görüştü

NEW ABD Başkanı Joe Biden, New York'ta Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeul ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile görüştü.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, New York'ta Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeul ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantıları nedeniyle New York'ta bulunan Biden buradaki temaslarını da sürdürüyor.

Güney Koreli mevkidaşı Yoon ile bir araya gelen Biden, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesinin ve Kuzey Kore tehdidine karşı birlikte hareket etmenin önemine işaret etti.

Ayrıca Biden ve Yoon, tedarik zincirinin direnci, önemli teknolojiler, ekonomik ve enerji güvenliği, küresel sağlık ve iklim değişikliği konularında iş birliğini sürdürme mesajı verdi.

Japon Başbakan Kişida ile de görüşen Biden, açık ve özgür bir Hint-Pasifik bölgesi mesajı verdi. Ayrıca Biden, Kişida'ya Küresel Halk Sağlığı Fonuna yaptığı 1,08 milyar dolarlık taahhüt için teşekkür etti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Biden, New York'ta Japonya ve Güney Kore liderleri ile görüştü - Son Dakika
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