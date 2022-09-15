Cinayetle suçlanan annenin, mahkemeye ne zaman çıkarılacağı henüz belli değil.

Anne Merdy'nin ciddi ekonomik zorluklar yaşadığı belirtilirken, mahkeme kayıtlarında Merdy'nin kirasını ödeyemediği için tahliye ile karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › ABD'de bir annenin 3 çocuğunu okyanusta boğduğu iddia ediliyor - Son Dakika

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