ABD'de Kongre baskınına katılan emekli polise, meslektaşına saldırmaktan 10 yıl hapis - Son Dakika
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ABD'de Kongre baskınına katılan emekli polise, meslektaşına saldırmaktan 10 yıl hapis

02.09.2022 22:28
ABD'de Kongre baskınına katılan emekli polise, meslektaşına saldırmaktan 10 yıl hapis

NEW ABD'de, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında meslektaşına bayrak sopasıyla saldırdığı söylenen emekli polis memuruna 10 yıl hapis cezası verildi.

NEW ABD'de, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında meslektaşına bayrak sopasıyla saldırdığı söylenen emekli polis memuruna 10 yıl hapis cezası verildi.

Adalet Bakanlığının internet sayfasında, eski bir Amerikan askeri olan Thomas Webster hakkında, "Emekli bir New York Polis Departmanı memuru, 6 Ocak 2021'de ABD başkentinin ihlali sırasındaki eylemleri nedeniyle, bir kolluk görevlisine ölümcül veya tehlikeli bir silahla saldırmaktan ve ilgili suçlamalardan bugün 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı." ifadesi yer aldı.

Mahkeme jürisinin, Webster'ın, polis memuru Noah Rathbun'a Kongre binası dışında saldırarak gaz maskesini almaya çalışmasıyla ilgili, nefsi müdafaa yaptığı iddiasını kabul etmediği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, ABD Columbia Bölge Savcısı Amit Mehta'nın, 56 yaşındaki emekli polis Webster'a, 10 yıl hapis cezası, 3 yıl denetimli serbestlik ve 2 bin 60 dolar para cezası verdiği kaydedildi.

Açıklamada, FBI Washington Saha Ofisi Direktör Yardımcısı Steven M. D'Antuono'nun, "Bay Webster, ABD Kongre binasında bir polise saldırdığında, sadece meslek yeminine değil, aynı zamanda Amerikan halkını korumak için her gün hayatlarını riske atan diğer kolluk kuvvetlerine de ihanet etti." şeklindeki sözlerine yer verildi.

Baskınla ilgili en uzun ceza

21 Şubat 2021'de tutuklanan 20 yıllık eski polis memuru Webster, Kongre saldırısıyla ilgili ceza alan yaklaşık 260 gösterici arasında en uzun hapis cezasına çarptırılan kişi oldu.

Webster hakkında, 6 Ocak günü, kurşun geçirmez yelek giydiği, taşıdığı metal bayrak direğiyle saldırdığı polis memurunu yere düşürdüğü, kaskını ve gaz maskesini çıkarmaya çalıştığı gibi detaylara yer verildi.

6 Ocak 2021'den bu yana geçen 19 ayda, Kongre baskınıyla ilgili, yaklaşık 50 eyalette 860'tan fazla kişi tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

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