ABD'de dün yapılan ön seçimlerin kazananları belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de dün yapılan ön seçimlerin kazananları belli oldu

24.08.2022 18:00
ABD'de dün yapılan ön seçimlerin kazananları belli oldu

NEW ABD'de 8 Kasım 2022'de gerçekleştirilecek ara seçimler öncesi dün New York, Florida ve Oklahoma eyaletlerinde yapılan ön seçimlerin galipleri belli oldu.

NEW ABD'de 8 Kasım 2022'de gerçekleştirilecek ara seçimler öncesi dün New York, Florida ve Oklahoma eyaletlerinde yapılan ön seçimlerin galipleri belli oldu.

Manhattan'ın üst doğu ve batı bölgesinin 12. seçim bölgesi olarak birleştirilmesiyle dün sandıkta mücadele veren iki Kongre üyesinden gülen taraf Jerry Nadler oldu.

30 yıldır Manhattan'ın üst batı bölgesini temsil eden 75 yaşındaki Nadler, Kongre'deki meslektaşı 76 yaşındaki Carolyn Maloney'i yüzde 24'e karşı yüzde 55 ile yarış dışı bıraktı.

Halen Kongrenin Temsilciler Meclisi Yargı Komisyonu Başkanı konumunda bulunan Nadler'a Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer ile New York Times gazetesi destek vermişti.

Maloney de Temsilciler Meclisi'nin diğer güçlü bir komisyonu olan Meclis Gözetim Komitesinin başkanı olarak görev yapıyordu.

Ülkede Demokrat Partinin kalelerinden biri olarak bilinen New York şehrinde bu yıl yeni çizilen seçim bölgesi haritası, Demokrat adaylar arasında kargaşaya neden olmuş, bazı milletvekili adayları bölge değiştirirken, Nadler ve Maloney gibi güçlü Kongre üyeleri de aynı sandıkta karşı karşıya kalmıştı.

Florida'da Demokratlar Vali DeSantis'e karşı adayını belirledi

Dün ön seçimin yapıldığı diğer eyalet Florida'da ise eski ABD Başkanı Donald Trump'ın aday olmaması durumunda 2024 Başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi partiden en güçlü aday olarak gösterilen Vali Ron DeSantis'e karşı Demokratlar yarıştı.

Florida Valiliği için Demokrat Partiden adaylığını koyan Charlie Crist, rakibi Nikki Fried'in yüzde 35 oyuna karşı yüzde 59 oy oranıyla ipi göğüsledi.

Kongre için Florida'nın Cumhuriyetçi Senatörü Marco Rubio'nun karşısına partisinden aday çıkmazken, Demokrat Partiden Val Demings, 3 rakibi arasından yüzde 84 oyla kasımda yapılacak ara seçimlere girmeye hak kazandı.

Oklahoma eyaletinde ise 2020 seçimlerinde Kongreye giren Cumhuriyetçi Senatör James İnhofe'nin "Kongredeki dönemini bitiremeyeceğini" söyleyerek siyasetten çekilmesi ile boş kalan koltuğu için seçmenler sandığa gitti.

Trump'ın destek verdiği Temsilciler Meclisi üyesi Markwayne Mullin, rakibi eski eyalet meclisi Başkanı T.W. Shannon'un aldığı yüzde 34 oya karşı yüzde 65 ile yarışı kazandı.

ABD'de 5 eyalet daha ön seçim yapacak

Ara seçimlere kadar ülkede ön seçim yapılacak 5 eyalet daha bulunuyor. 6 Eylül'de Massachusetts, 13 Eylül'de Delaware, New Hampshire ve Rhode Island, en son olarak 8 Kasım'da Louisiana ön seçim için sandığa gidecek.

Louisiana'da Senato adayını 10 Aralık 2022'de seçeceği için ön seçimler ara seçimin gerçekleşeceği günde gerçekleştirilecek.

Amerikalılar, 8 Kasım 2022'deki ara seçimlerde, Kongrenin Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandığa gidecek.

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.

Altı yıllığına seçilen Kongrenin 100 üyeli Senato kanadı üyelerinin de üçte biri her iki yılda bir seçimle yenileniyor.

Seçimler öncesi aday adayı olan kişiler, bulundukları bölgelerde "primary" denilen ön seçimlere girerek kendi partisinden diğer adayları geride bırakıyor ve rakip parti adayı ile sandıkta yarışmak üzere oy pusulasına giriyor.

YORUMLAR
500
New York borsası düşüşle kapandı New York borsası düşüşle kapandı ABD'nin New York, Florida ve Oklahoma eyaletlerinde bugün ön seçimler yapılıyor ABD'nin New York, Florida ve Oklahoma eyaletlerinde bugün ön seçimler yapılıyor
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de dün yapılan ön seçimlerin kazananları belli oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:33 Deneyimli hoca Jorge Jesus'tan Galatasaray ve Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken "Küçük takım" göndermesi
17:17 Onur Buldu'nun ayrılığı ile sarsılan Güldür Güldür'e 3 bomba transfer!
16:56 Parti görüntüleri ortaya çıkan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, kendisini savunurken gözyaşlarını tutamadı
16:43 Cristiano Ronaldo'dan canlı yayında gündem olan hareket! Efsane futbolcunun elini sıkmadı
16:28 Satın aldığı iş yerinden çıkan 1 kilo altını sahibine verdi
16:06 46 yaşındaki Ebru Akel'in yoga paylaşımı beğeni topladı
16:24 CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine karşı çıktı: Sizin saltanat geminiz batıyor
15:57 Fener'in teknik patronu Jesus'tan "yabancı sınırı" itirafı: Alışmam gereken bir problem
15:40 İstanbul'da okul ve personel servis ücretlerine zam geldi! İşte yeni ücretler...
15:26 Bu boks maçı tarihe geçer! Tyson Fury, Oleksandr Usyk'in meydan okumasını kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 18:00:26. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de dün yapılan ön seçimlerin kazananları belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement