ABD'de dün yapılan ön seçimde gözler Trump'ın desteklediği adaylarda - Son Dakika
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ABD'de dün yapılan ön seçimde gözler Trump'ın desteklediği adaylarda

03.08.2022 19:07
ABD'de dün yapılan ön seçimde gözler Trump'ın desteklediği adaylarda

NEW ABD'de dün 8 Kasım ara seçimi için yapılan ön seçimlerde, Cumhuriyetçi tabanda etkisini görmek için gözler eski ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği adaylara çevrildi.

NEW ABD'de dün 8 Kasım ara seçimi için yapılan ön seçimlerde, Cumhuriyetçi tabanda etkisini görmek için gözler eski ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği adaylara çevrildi.

2020 Başkanlık seçiminde en tartışmalı eyaletlerden olan Arizona'da Trump'ın desteklediği aday David Farnsworth'un sandıktan zaferle çıkmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Kongrede 6 Ocak Baskını Komitesine Trump aleyhine ifade veren diğer Cumhuriyetçi aday Arizona Meclisi Başkanı Rusty Bowers'ın ise yarışı kaybettiği belirtildi.

Bowers, Kongrede verdiği ifadede, Trump'ın 2020 Başkanlık seçiminde hile olduğu yönündeki iddialarını reddetmiş, Trump'ın kampanya avukatı Rudy Giuliani'nin seçim sahtekarlığına dair somut kanıt sunamadığını ifade etmişti.

Arizona'daki yerel adaylarda Trump etkisi

Öte yandan yine Arizona'da, Trump'ın desteklediği eski Televizyon muhabiri Karı Lake ile Trump'ın yardımcısı Mike Pence'in destek verdiği eski Arizona mütevelli heyeti üyesi Karrin Taylor Robson'un arasındaki yarışın kıyasıya devam ettiği belirtiliyor.

Şu ana kadar yapılan sayımlara göre Robson'ın posta yoluyla kullanılan oylarla az arayla önde olduğu kaydedilirken, gözlemciler, sandıkların sayımında Lake'in şansının yüksek olduğu değerlendirmesinde bulunuyor.

Eyalet meclisi ve eyalet başsavcılığı gibi yerel pozisyonlar için de Trump'ın desteklediği adayların şu an yarışı önde götürdüğü kaydediliyor.

Arizona'daki ön seçim sonuçlarının, Trump'ın Cumhuriyetçi taban üzerindeki etkisini ölçen en önemli gösterge olacağı yorumları yapılıyor.

Trump'ın azledilmesini isteyen Cumhuriyetçi milletvekili kaybetti

Michigan eyaletinde de 6 Ocak Kongre baskını nedeniyle Trump'ın azledilmesi için oy kullanan Cumhuriyetçi milletvekili Peter Meijer'in, Trump'ın desteklediği aday John Gibbs'e karşı mücadeleyi kaybettiği belirtiliyor.

2020 Başkanlık seçimlerinde Temsilciler Meclisine ilk defa giren 34 yaşındaki Meijer, Trump'ın "seçimde sahtekarlık yapıldığı" tezlerini savunsa da Kongre baskını nedeniyle aleyhine oy kullanmıştı.

Yine Michigan'da, kampanyanın son gününde Trump tarafından desteklenen Tudor Dixon'un, Cumhuriyetçi vali adayı olarak rakiplerini geride bıraktığı kaydediliyor.

Washington eyaletinde de Trump'ı Kongre baskınından sorumlu tutarak azledilmesi yönünde oy kullanan Cumhuriyetçi adaylar Jaime Herrera Beutler ile Dan Newhouse'ın sayım devam ederken sandıktan çıkmak için mücadele verdiği bildiriliyor.

Eski Başkan Trump, 2020 seçimlerini hile ile kaybettiğini savunurken, bu iddiaları ve 6 Ocak Kongre baskınında aleyhine tavır alan Cumhuriyetçi adayları ön seçim kampanyasında hedef alarak rakiplerini desteklemeyi seçmişti.

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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