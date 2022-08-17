ABD'deki ön seçimlerde Alaska'da Trump karşıtı aday kazandı - Son Dakika
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ABD'deki ön seçimlerde Alaska'da Trump karşıtı aday kazandı

17.08.2022 17:33
ABD'deki ön seçimlerde Alaska'da Trump karşıtı aday kazandı

NEW ABD'de dün yapılan ön seçimlerde ilgi odağı olan eyaletlerden Alaska'da, Trump karşıtı Cumhuriyetçi Senatör Lisa Murkowski, sandıkta ipi göğüslemeyi başardı.

NEW ABD'de dün yapılan ön seçimlerde ilgi odağı olan eyaletlerden Alaska'da, Trump karşıtı Cumhuriyetçi Senatör Lisa Murkowski, sandıkta ipi göğüslemeyi başardı.

Murkowski, Trump'ın desteklediği rakibi Kelly Tshibaka'ya 4 puan fark atarak yarışı yüzde 44 ile birinci bitirdi.

"Ilımlı Cumhuriyetçi" olarak bilinen Murkowski, Trump'ın azledilmesi için geçen sene Demokratların safında oy kullanan 7 Cumhuriyetçi senatörden 8 Kasım'da yapılacak ara seçimlerde sandıkta yarışacak tek kişi olarak öne çıkıyordu.

Alaska'da medyanın odak noktası olduğu diğer isim eski Alaska Valisi Sara Palin de 8 Kasım'da yapılacak ara seçimlere girmeye hak kazandı.

İsmini ilk olarak 2008 Başkanlık seçimlerinde John McCain'in başkan yardımcısı adayı olarak duyuran Palin, Alaska'da 49 yıl milletvekilliği yaptıktan sonra hayatını kaybeden Don Young'ın Temsilciler Meclisi'ndeki koltuğu için yarışıyordu.

Trump'ın desteklediği aday olan Palin, yüzde 35 oy alan Demokrat Mary Peltola'dan sonra yüzde 31 ile ön seçim yarışını ikinci olarak tamamladı.

Alaska'da yeni değiştirilen eyalet seçim yasasına göre, hangi partiden olduğuna bakılmaksızın, aday adaylarından en fazla oy alan ilk 4 aday, kasımda yapılacak ara seçimlerde oy pusulasına girmeye hak kazanıyor.

Kasım ayındaki ara seçimler

Amerikalılar, 8 Kasım 2022'de yapılacak ara seçimlerde, Kongre'nin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 100 sandalyenin de 35'i için sandığa gidecek.

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin tamamı, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.

6 yıllığına seçilen Kongre'nin 100 üyeli Senato kanadının üçte biri de her iki yılda bir seçime giderek yenileniyor.

Seçimler öncesi aday adayı olan kişiler, bulundukları bölgelerde yapılan ön seçimlere girerek kazanmaları halinde diğer adayları geride bırakıyor ve diğer parti adayı ile sandıkta yarışmak üzere oy pusulasına giriyor.

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Kaynak: AA

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