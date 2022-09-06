ABD'de elektronik sigara üreticisi Juul, bağımlılık gerekçesiyle tazminat ödeyecek - Son Dakika
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ABD'de elektronik sigara üreticisi Juul, bağımlılık gerekçesiyle tazminat ödeyecek

06.09.2022 23:34
ABD'de elektronik sigara üreticisi Juul, bağımlılık gerekçesiyle tazminat ödeyecek

NEW ABD'de elektronik sigara üreticisi Juul, gençleri nikotin bağımlısı yaptığı gerekçesiyle 33 eyalette iki yıldır süren soruşturma kapsamında yaklaşık 440 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

NEW ABD'de elektronik sigara üreticisi Juul, gençleri nikotin bağımlısı yaptığı gerekçesiyle 33 eyalette iki yıldır süren soruşturma kapsamında yaklaşık 440 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

Connecticut Başsavcısı William Tong, 33 eyalet adına yaptığı açıklamada, Juul firması ile varılan anlaşma gereği 6 ila 10 yıllık bir süre içinde 438,5 milyon dolar tazminat ödemeyi "prensipte" kabul ettiğini belirtti.

Anlaşmanın ayrıca Juul'un ürünlerini pazarlamada birçok sınırlamayı da içerdiği ve gelecek haftalarda ilgili eyaletlerde onaylandıktan sonra resmen kesinlik kazanacağı ifade edildi.

Söz konusu tazminat miktarının, Juul'un geçen sene ABD'de yaptığı 1,9 milyar dolarlık satışın yaklaşık yüzde 25'ine tekabül ettiğine dikkat çekiliyor.

Özellikle 21 yaş altı gençleri hedef alarak nikotin bağımlılığına neden olduğu gerekçesiyle Juul elektronik sigara üreticisi hakkında diğer 9 eyalet ve yüzlerce tüketici tarafından açılmış tazminat davaları hala devam ediyor.

Juul'un piyasaya çıktığı 2015'ten sonra gençler arasında elektronik sigara kullanımı hızla artmış, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), gençler arasındaki nikotin bağımlılığı riski için "salgın" ilan etmişti.

FDA, önce Ocak 2020'de meyve, şeker, nane ve tatlı aromalı tüm elektronik sigaraların üretim ve satışlarının yasaklandığını duyurmuş, bu yıl 23 Haziran'da da gençlerde nikotin bağımlılığına neden olduğu gerekçesiyle Juul'un bütün ürünlerinin raflardan kaldırılmasını istemişti.

ABD hükümeti verilerine göre, ülkedeki her 4 lise öğrencisinden birinin yasak olmasına rağmen elektronik sigara kullandığı belirtiliyor.

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Kaynak: AA

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