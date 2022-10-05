ABD'de ara seçimler öncesi kürtaj tartışmaları tırmanıyor - Son Dakika
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ABD'de ara seçimler öncesi kürtaj tartışmaları tırmanıyor

05.10.2022 00:12
ABD'de ara seçimler öncesi kürtaj tartışmaları tırmanıyor

NEW ABD'de, yaklaşan ara seçimler öncesi rakip partilerin kürtaj yasasına yaklaşımları, iki taraf arasındaki farkı belirleyen konulardan biri olarak ön plana çıkarken Cumhuriyetçi aday Herschel Walker'ın, kız arkadaşının kürtaj parasını ödediği iddiası medyada gündem oldu.

NEW ABD'de, yaklaşan ara seçimler öncesi rakip partilerin kürtaj yasasına yaklaşımları, iki taraf arasındaki farkı belirleyen konulardan biri olarak ön plana çıkarken Cumhuriyetçi aday Herschel Walker'ın, kız arkadaşının kürtaj parasını ödediği iddiası medyada gündem oldu.

Georgia eyaletinin Cumhuriyetçi Senato adayı Herschel Walker'ın, kendisinden hamile kalan kız arkadaşına kürtaj masrafları için kendi el yazısıyla yazılmış bir notla çek gönderdiği iddiasının, oğlu Christian Walker tarafından desteklenmesi medyada geniş yer buldu.

Eski Amerikan Futbol oyuncusu Walker'ın oğlu Christian'ın, bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada, babasının özel yaşantısının adayı olduğu muhafazakar parti (Cumhuriyetçi Parti) ile uyuşmadığı, başka kadınlar için ailesini terk ettiği iddiaları büyük yankı uyandırdı.

Medyada yer bulan açıklamalarda, Walker'ın oğlu, babasının geçmişini bilen aile üyelerinin, kendisine aday olmaması gerektiğini söylediğini ancak babasının bu tavsiyeleri dinlemediğini belirterek, "Başka kadınlar için bizi terk ederek, bizi öldürmekle tehdit edip 6 ayda 6 kez taşınmak zorunda bırakarak, iyi bir aile babası olamazsın." ifadesine yer verdi.

Cumhuriyetçi aday iddiaları reddetmişti

İddiaları şiddetle reddederek bu konuda haber yapan Daily Beast'e dava açmayı planladığını kaydeden Cumhuriyetçi aday Herschel Walker, eski bir kız arkadaşına 700 dolar gönderip göndermediği sorulduğunda, "cömert olduğu için birçok insana para gönderdiğini" söylemekle yetinmişti.

Daily Beast gazetesi, Herscel Walker'ın, 2009'da kendisinden hamile kalan kız arkadaşının kürtaj masrafları için gönderdiği 700 dolarlık çekle birlikte Walker'ın el yazısının bulunduğu iddia edilen geçmiş olsun kartını yayınlamıştı.

Kürtaj karşıtlığını bayraklaştıran Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimleri ise adaylarına sahip çıkarak, bu iddiaların Goergia'da üstünlüğü kaptıran Demokratların başvurduğu bir yalandan ibaret olduğu tezini savunmuştu.

Walker'ın oğlu Christian'ın, sosyal medyadaki itirafları ve babasını hedefe alan açıklamaları üzerine konu, seçim öncesi politika konuşulan programların merkezine oturdu.

ABD'de Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri ve Güney Dakota gibi Cumhuriyetçi eyaletlerde kürtajı yasaklayan yasalar mevcut.

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Kaynak: AA

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