Trump döneminde Adalet Bakanlığı, Rusya soruşturması notlarını "uygunsuz" şekilde tutmuş - Son Dakika
Üye Girişi

Trump döneminde Adalet Bakanlığı, Rusya soruşturması notlarını "uygunsuz" şekilde tutmuş

20.08.2022 00:50
Trump döneminde Adalet Bakanlığı, Rusya soruşturması notlarını "uygunsuz" şekilde tutmuş

NEW ABD'de yargıçlardan oluşan bir federal temyiz heyeti, eski Adalet Bakanı William Barr döneminde, o zamanki Başkan Donald Trump hakkında yürütülen Rusya soruşturmasıyla ilgili bir iç yazışmanın uygunsuz bir şekilde tutulduğunu açıkladı.

NEW ABD'de yargıçlardan oluşan bir federal temyiz heyeti, eski Adalet Bakanı William Barr döneminde, o zamanki Başkan Donald Trump hakkında yürütülen Rusya soruşturmasıyla ilgili bir iç yazışmanın uygunsuz bir şekilde tutulduğunu açıkladı.

Washington Bölgesi Temyiz Mahkemesi yargıçlarından oluşan heyet, oy birliği ile aldığı kararda, Trump döneminde Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanması gereken yasal bir notun uygunsuz bir şekilde yeniden düzenlendiğini belirtti.

Söz konusu notun, Barr'in talebi üzerine, Mart 2019'da Adalet Bakanlığı Hukuk Müşavirliği Ofisi tarafından, Rusya soruşturmasında Trump'ın adaleti engellemekle suçlamama kararına rehberlik edecek yasal tavsiye amacıyla hazırlandığı kaydedildi.

Ancak yargıçlar heyeti, ilgili notun aslında Barr'in Trump'a karşı suçlamada bulunması gerekip gerekmediğine dair yasal bir analiz içermediğini, aksine Barr'in soruşturmayı yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller'in bulguları hakkında Kongre'ye ve halka ne söylemesi gerektiğini içerdiği öne sürüldü.

Eski Adalet Bakanı Barr, 24 Mart 2019'da, Kongre'ye, 2016 Başkanlık seçimlerinde Rusya'nın müdahalesine ilişkin Mueller tarafından bir süre önce sonuçlandırılan soruşturma ile ilgili raporu özetleyen dört sayfalık bir mektup göndermişti.

İlgili mektupta Barr, soruşturmada elde edilen gerçeklerin Trump aleyhine adaleti engelleme suçlamalarını desteklemediğini kaydetmişti.

Barr, daha sonra ayrıca, soruşturmanın bulgularını 3 hafta daha kamuya açıklamamak ve soruşturma sonucunu Trump'ın lehine döndürmekle eleştirilmişti.

YORUMLAR
500
Rusya ve Kazakistan'dan ortak askeri tatbikat Rusya ve Kazakistan'dan ortak askeri tatbikat Saldırılar sonucu 'Harkiv Politeknik Enstitüsü' binası kullanılamaz hale geldi Saldırılar sonucu 'Harkiv Politeknik Enstitüsü' binası kullanılamaz hale geldi
Kaynak: AA

Adalet Bakanlığı, Donald Trump, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump döneminde Adalet Bakanlığı, Rusya soruşturması notlarını 'uygunsuz' şekilde tutmuş - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:18 İngiltere'de yaşayan sanatçı Suna Yıldızoğlu sağlık sistemine tepki gösterdi: Resmen çökmüş
00:18 Galibiyet sonrası açıklama yapan Okan Buruk'tan transfer müjdesi: En az 3 futbolcu alacağız
00:14 Motorine 2 gün sonra yeni bir zam daha! Fiyatı 25 lirayı geçti
00:10 Şarkıcı Ceylan, imaj değişikliğine gitti! Son hali hayranlarını şaşırttı
00:03 Real Madrid'in başarılı futbolcusu Casemiro, Manchester United'a transfer oldu
23:42 Uzmanlar uyardı! Çayı böyle içmek kanser riskini arttırıyor
23:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili insanlık dışı paylaşım yapan Derya Büyükuncu'nun 8 yıla kadar hapsi talep ediliyor
23:25 Son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! İttifaklar arası fark açılıyor
23:18 Kayseri'de sığınmacılar tarafından Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkarıldı!
23:02 Mersin'de zabıta üniforması giyen Afgan uyruklu bir kişi yakalandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 00:50:38. #1.12#
SON DAKİKA: Trump döneminde Adalet Bakanlığı, Rusya soruşturması notlarını "uygunsuz" şekilde tutmuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement