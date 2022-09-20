Blinken, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları ile görüştü

NEW ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan ve Ermenistanlı mevkidaşları ile görüşmesinde barış sürecine dönülmesini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya geldi.

İki ülke arasında yaşanan son gerginliğin ardından taraflarla yapılan ilk görüşmede Blinken, çatışmalarda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Daha fazla çatışmanın önlenmesi ve barış sürecine dönülmesi vurgusu yapan Blinken, mevkidaşlarıyla bir sonraki adımın ne olacağını görüştü ve Azeri ile her iki bakanı bu ay bitmeden yeniden görüşmeye teşvik etti.