ABD, İran petrolünün ticaretini denetlemek için 6 kuruluşu görevlendirdi - Son Dakika
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ABD, İran petrolünün ticaretini denetlemek için 6 kuruluşu görevlendirdi

01.08.2022 20:00
ABD, İran petrolünün ticaretini denetlemek için 6 kuruluşu görevlendirdi

NEW ABD Dışişleri Bakanlığı, İran petrolünün ve petrokimya ürünlerinin uluslararası ticaretini kontrol altında tutmak için 6 şirket belirlediğini açıkladı.

NEW ABD Dışişleri Bakanlığı, İran petrolünün ve petrokimya ürünlerinin uluslararası ticaretini kontrol altında tutmak için 6 şirket belirlediğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD, İran petrolünün yanı sıra İran hükümeti için önemli gelir kaynakları olan petrokimya ürünleriyle ilgili yasa dışı işlemlerin takibini kolaylaştıracak altı kuruluş belirliyor." ifadesi yer aldı.

Bakanlık, bir sıvılaştırılmış petrol gazı tankerini yöneten Pioneer Gemi yönetimi PTE LTD isimli şirketi, İran petrol ürünlerini taşıyan bir geminin ticari yöneticisi olarak görevlendirdiğini duyurdu.

Bakanlık ayrıca, İran petrol ve petrol ürünleri ile ilgili işlemlerde bulunan Golden Warrior Shipping Co. Ltd.'yi, "İran petrol ticaretine lojistik destek sağlamayı da içerecek şekilde" tayin ettiğini duyururken, Glory Harvest gemisini Golden Warrior Shipping Co. Ltd.'nin "bloke malı" olarak tanımladığını ve bu eylemlerin tümünün "13846 sayılı Yürütme Emri'nin 3(a)(ii) bölümü uyarınca" gerçekleştirilmekte olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "Hazine Bakanlığı, İran petrol ürünlerinin ve petrokimya ürünlerinin yurtdışında satışına müdahil olmaya devam eden, ABD tarafından belirlenmiş bir kuruluş olan İran Körfezi Petrokimya Sanayi Ticaret AŞ'yi destekleyen dört kuruluş belirliyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birleşik Devletler, Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (JCPOA) tam olarak uygulanmasına karşılıklı olarak geri dönüşü sağlamak için anlamlı bir diplomasi yolu izleme konusunda samimi olmuştur. İran, JCPOA'nın tam olarak uygulanmasına geri dönmeye hazır olana kadar, İran'dan petrol, petrol ürünleri ve petrokimya ürünlerinin ihracatını hedef alan yaptırım yetkililerimizi kullanmaya devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, İran petrolünün ticaretini denetlemek için 6 kuruluşu görevlendirdi - Son Dakika

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